GUG září – Vítej, podzime

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

O prázdninách nám bylo vedro na Colours of Ostrava, kam se několik šťastlivců podívalo díky podpoře Grow with Google. Díky tomuto aftermovie od Dannyho můžete nasát atmosféru ještě teď. // V srpnu jsme se potili v kempu u Karlštejnu a aftermovie máme i z GUGStocku. // Stali jsme se partnerskou organizací Digikoalice. // Díky Vaškovi a jeho podcastu víme, co je sharenting a proč si na něj dávat pozor. // Naše Ivet sepsala zážitky z WebExpa z pohledu kodérky do blogového článku. Ještě jednou děkujeme Livesportu, že jsme tam mohli být. // O prázdninách jsme slavili osmery narozeniny a přidali se k nám Kristýna, Martin, Sali a Baruš, co nás neskutečně těší a těšíme se, až to pořádně rozjedou! Přidáš se taky?

NEJBLIŽŠÍ AKCE

Hackathon v Brně

Ten úplně první si vyzkoušíme na lidech z GUG.cz. Až když to všichni přežijeme, otevřeme dveře veřejnosti. jsi člověk z GUG.cz? Chceš se naučit základy programování v Reactu? Přihlas se, odkaz najdeš na Slacku. Místo je max. pro 6 lidí. Sobota 10. 9.

Foto procházka Ostrava

V neděli 11. 9. odpoledne se můžeš vydat spolu s Lukášem Vaculíkem do ostravské ZOO učit se fotit. Na fotografování přírody ti bude stačit mobil. Vstup zdarma, ale vstupné do ZOO si hradí každý sám. Přihlášky zde.

E-commerce day 2022

Ačkoliv bude až v sobotu 8. října, radostně informujeme už teď. Celodenní konference pro e-shopy, kterých v ČR máme nejvíc! Lístky a více informací najdeš na stránkách.

POMOC UKRAJINĚ

Ještě pár vysoce módních kousků promo oděvů můžeš nakoupit na GUG swag sale. Penězmi z prodeje podporujeme lidi zasažené válkou na Ukrajině. // Máš nové ukrajinské sousedy či kamarády, kteří hledají zpravodajství veřejnoprávních médií? Mohou si naladit vysílání Českého rozhlasu v ukrajinštině. Události ČT jsou také dostupné s tlumočením do ukrajinštiny na iVysílání. // Chceš pomoci jako dobrovolník*dobrovolnice? Dej vědet tady.

RANDOM

Naši kamarádi z TechSoup sbírají data do výzkumu i___Internet, a hledají respondenty z řad českých organizací, které se zabývají prací s dětmi, mládeží, znevýhodněnými osobami, seniory atd. Dotazník je anonymní, jeho vyplnění zabere zhruba 20 minut a je možné jej vyplnit až do 14. září. #vyplň // Hýbeš světem kolem sebe a občas si na to připadáš úplně sám*sama? Další parťáky a odbornou podporu nabízí program Silnější hybatelé, pozor, pozor, přihlášky jen do 5. 9. #hybaj // Máš rád*a, když někdo napíše „ahoj“ a pak čeká, až budeš na chatu k dispozici? Ne? Děláš to?! Věz, že se to nedělá. Prostě piš Ahoj, a rovnou k věci. #netiketa // Téma dlouhodobého spoření v Bitcoinech řeší podcast Stackuj. #spoř // Chceš se učit SQL, ale u všech kurzů usínáš? Zkus vyřešit SQL Murder Mystery! #učsehrou

Chceš být u zrodu několika skvělých akcí ročně? Máš zájem být v komunitě stejně nadšených lidí, jako jsi ty? Není nic jednoduššího než se přidat do GUGu a stát se členem naší #gugfamily!

