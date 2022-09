Realme Watch 3 přijdou ve verzi Pro

Realme Watch 3; Zdroj: Realme

V červenci byly představeny chytré hodinky Realme Watch 3, které spadají do nižší kategorie, a to nejen se svou cenou. Firma v současnosti chystá Realme Watch 3 Pro, tedy vylepšený model, což se odrazí i na samotné ceně.

Realme Watch 3 Pro?

V současnosti máme k dispozici produktový render hodinek Realme Watch 3 Pro, z kterého můžeme vyčíst, že moc změn se zde neodehraje v porovnání s červencovým modelem. Opět je na pravé straně jedno tlačítko a samotný displej, respektive je sklo zakřivené po stranách, ale samotný displej bude zřejmě plochý.

K dispozici bude několik barevných variant a předpokládáme, že z pohledu designu se budou hodně podobat Realme Watch 3. Dokonce to vypadá, že i úhlopříčka zobrazovacího panelu bude relativně podobná. Realme Watch 3 Pro mají mít 1,78palcový displej. Zde ale dojde k výměně a místo LCD bude použita AMOLED technologie. S tím je spojena i změna rozlišení. Došlo k nárůstu na 368 x 448 pixelů.

Nepředpokládáme, že by zde měl být použit systém Wear OS. Realme spíše zvolí svůj proprietární systém. Na další informace si budeme muset počkat, ale k představení těchto hodinek by mohlo dojít v dohledné době. První budou dostupné na indickém trhu, ale následně by se mohly objevit i v Evropě.

