Google spouští alternativní platební možnost u aplikací nejen v EU

Zdroj: Dotekom√°nie

Trh s mobiln√≠mi telefony, syst√©my a tak√© obchody s aplikacemi byl po nńõjakou dobu konzistentn√≠. Firmy Apple i Google si vybudovaly monopol, co se t√Ĺńće center pro aplikace. V pŇô√≠padńõ Googlu se nab√≠z√≠ alternativy, kter√© mŇĮŇĺe kdokoliv pouŇĺ√≠vat, ale uŇĺivatel√© jen tak neinstaluj√≠ jin√© obchody, rozhodnńõ to nen√≠ ńćast√©. Co se t√Ĺńće platebn√≠ch syst√©mŇĮ, tak Google a Apple maj√≠ sv√© vlastn√≠ ŇôeŇ°en√≠, skrze kter√© si berou poplatky z kaŇĺd√© platby, a ty jsou pomńõrnńõ vysok√©.

Proto zańćala iniciativa, kter√° mńõla za c√≠l pŇôin√©st moŇĺnost jin√© platebn√≠ metody. Zpońć√°tku musely obńõ firmy nab√≠dnout moŇĺnost volby jen po soudn√≠m nebo jin√©m Ňô√≠zen√≠. V pŇô√≠padńõ Applu si asi budeme muset pońćkat na nńõjak√© rozŇ°√≠Ňôen√≠, ale takov√Ĺ Google neńćek√° na soudy a zańć√≠n√° s pilotn√≠m programem.

Alternativní platební systémy

JiŇĺ v ńćervenci jsme se dońćkali ozn√°men√≠, Ňĺe Google nab√≠dne v√Ĺvoj√°ŇôŇĮm moŇĺnost implementace alternativn√≠ho platebn√≠ho syst√©mu. Nakonec jsme nemuseli dlouho ńćekat a Google spouŇ°t√≠ pilotn√≠ projekt, do kter√©ho se mohou v√Ĺvoj√°Ňôi pŇôihl√°sit. Po splnńõn√≠ podm√≠nek mohou ve sv√Ĺch aplikac√≠ch nab√≠dnout placen√≠ i skrze jin√Ĺ syst√©m neŇĺ Google Play.

Samotn√Ĺ pilotn√≠ projekt je spuŇ°tńõn v Austr√°lii, Indii, Indon√©sii, Japonsku a tak√© v EU, tedy se jedn√° o Rakousko, Belgii, Bulharsko, Chorvatsko, Kyperskou republiku, ńĆeskou republiku, D√°nsko, Estonsko, Finsko, Francii, Nńõmecko, Ňėecko, MańŹarsko, Island, Irsko. , It√°lie, LotyŇ°sko, LichtenŇ°tejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, ҆panńõlsko a ҆v√©dsko.

Google si stanovil podm√≠nky. V√Ĺvoj√°Ňô mus√≠ m√≠t registrovanou firmu nebo s√°m mus√≠ v√©st podnik√°n√≠ ve zm√≠nńõn√Ĺch zem√≠ch. Jejich implementace alternativn√≠ho syst√©mu mus√≠ obsahovat i podporu a tak√© moŇĺnost reklamace. Je nutn√© dodrŇĺovat z√°sady zabezpeńćen√≠ dat v sektoru platebn√≠ch karet (PCI-DSS).

V√Ĺvoj√°Ňôi po implementaci jin√©ho platebn√≠ho syst√©mu budou m√≠t sn√≠Ňĺen√© poplatky o 4 %, ale souńćasnńõ mus√≠ odv√°dńõt pen√≠ze Googlu za pouŇĺ√≠v√°n√≠ sluŇĺeb. JiŇĺ nyn√≠ jde napŇô√≠klad vidńõt, Ňĺe seznamovac√≠ aplikace zańć√≠naj√≠ pouŇĺ√≠vat svŇĮj syst√©m. Ot√°zkou je, jak zareaguj√≠ samotn√≠ plat√≠c√≠.

Zdroje: support.google.com, gsmarena.com

reklama reklama