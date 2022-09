Google pracuje na vylepšené verzi tabletu Pixel Pro

Zdroj: Notebookcheck

Google letos v květnu oznámil, že pracuje na novém tabletu Pixel, který by měl být uveden již brzy. Nyní se dozvídáme, že by k němu měla přibýt ještě vyšší verze Pixel Pro.

Google pravděpodobně plánuje i vyšší řadu tabletu Pixel Pro

Informoval o tom web 9to5Google, kde se podrobněji zabývali analýzou zdrojového kódu Androidu 13 a nalezli v něm indicie vedoucí právě k této vyšší verzi tabletu. V kódu byly nalezeny odkazy nesoucí název „tangorpro“, což by měl být právě tablet Pixel Pro. Jen pro upřesnění, základní verze tabletu Pixel nese označení „tangor“. V současné době nejsou známy žádné bližší podrobnosti o technických specifikacích tabletu Pixel Pro.

Podle dostupných informací by vyšší verze mohla mít jiný snímač zadní kamery, než jako by měl mít základní Pixel tablet. Na druhou stranu nový tablet Pixel by měl být již uveden a měl by být vybaven stejnou čipovou sadou řady Tensor, jakou používají smartphony Google Pixel 6. Pixel tablet by měl mít také podporu stylusu, ale zatím není jasné, zdali bude součástí výbavy, nebo jej bude nutné dokoupit samostatně.

