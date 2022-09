Zdroj: Dotekomanie.cz

Facebook přidává Komunitní Chat do Messengeru

Společnost Meta se snaží vždy najít nějakou funkci, která by více zaujala uživatele sociální sítě Facebook nebo komunikační služby Messenger. Není to tak dávno, co došlo na přejmenování Skupiny na Komunity, a nyní zde máme další novinku, která je propojí s Messengerem.

Messenger dostane šifrování nejen běžných chatů

Komunitní Chat

Skoro by se dalo říci, že se tak trochu vracíme zpět do doby, kdy byly populární webové chaty spojující lidi se stejným tématem. Ty sice stále existují, ale jejich popularita spíše klesá. Nově v rámci Facebooku a Messengeru bude možné vytvořit tzv. Komunitní chat, tedy něco ve stylu skupinového chatu, ale v tomto případě bude spojovat funkce ty, kteří jsou v nějaké Komunitě.

Nemusíte se obávat, že všichni uživatelé budou mít k dispozici jen jeden chat (Místnost). Správci mohou vytvářet podkategorie, takže v rámci jedné komunity mohou diskutovat skupiny kolem událostí, aktuálního dění, novinek a tak podobně. Zřejmě zde není nějaké omezené a může existovat mnoho témat.

Samozřejmě se nabízí i takové varianty, kde mohou v rámci jednoho tématu zveřejňovat obsah jen konkrétní osoby a ostatní jen sledují, co je zveřejňováno. Případně správce může vytvořit část jen pro moderátory. Meta myslela i na nástroje kolem moderování, takže nechybí možnosti jako ztišení uživatele nebo jeho blokování.

Novinka je spíše ve fázi beta a její dostupnost nemusí být kompletní pro všechny. Dá se ale očekávat, že se tato novinka rozšíří poměrně rychle.

