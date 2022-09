Google Mapy představují nejen Sousedskou atmosféru

Zdroj: Dotekomanie.cz

Poslední novinka služby Google Mapy, o které jsme vás informovali, se týkala integrace aplikace Zprávy. Google opět zapracoval a dnes zde máme další menší várku funkcí a vylepšení. V hlavní roli je sousedská atmosféra, která má napomoci v objevování míst.

Sousedská atmosféra jako další způsob objevování

Asi jste již chtěli někam vyrazit a objevovat místní zajímavosti, památky a nejrůznější místa. Bohužel jste museli poměrně hodně hledat, co stojí za navštívení, přičemž jste museli procházet jednotlivé kategorie. Nyní zde máme funkci nazvanou Sousedskou atmosféru, což je novinka založená na samotných aktivitách uživatelů. Google Mapy vám skrze tuto funkci zobrazí zajímavá místa v dané oblasti a zvýrazní to, co stojí za navštívení, případně je nějak populární.

Nedávno Google ve větší míře spustil ekologické trasy, které fungují i v České republice. Nyní oznamuje, že funkce míří i do Google Maps Platform, díky čemuž bude dostupná pro vývojáře třetích stran. Ti ji budou moci využít například u aplikací sloužících pro rozvážkové služby. Firmy tak budou moci skrze tuto integraci ušetřit palivo a také snížit vyprodukované emise.

Další novinka se týká funkce Live View, která dostává více informací. Díky tomu budete moci skrze foťák svého mobilu více objevovat lokální podniky, přičemž se dozvíte hodnocení i například obsazenost. Jde hlavně o možnost vyhledávání skrze tuto funkci, ale novinka je zatím dostupná jen v několika městech. Google Mapy byly také rozšířeny o dalších 250 míst s leteckým pohledem v rámci funkce immersive view.

