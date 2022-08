Youtube testuje novou funkci, která umožní přiblížení videa

Zdroj: Dotekománie

Youtube aktuálně testuje funkci, kterou již například Instagram používá dlouhou dobu. Jedná se o možnost přiblížit si video v jakékoliv části.

Youtube testuje novou funkci

Aplikace Youtube prochází neustálým vývojem. Stejně jako se vyvíjejí mobilní telefony a poměry stran displejů i aplikace Youtube se musí vyvíjet. Aplikace podporuje vysoké rozlišení, HDR a nově by měla podporovat i možnost zoomování libovolné části videa.

Tato nová funkce je vedena jako experimentální, to znamená, že je nutné ji v nastavení povolit, jinak není defaultně přístupná. Pokud tuto funkci povolíte, můžete si video přiblížit roztažením pomocí dvou prstů, podobně, jako jste na to zvyklí například u zvětšení fotografie.

Tato experimentální funkce bude v aplikaci dostupná pouze do 1. září, po tomto datu z aplikace zmizí a Google se rozhodne, zdali funkci zavede do aplikace k běžnému používání, nebo nikoliv. Je potřeba upozornit na to, že se jedná o funkci, které je určena pro předplatitele služby Youtube Premium. Pokud si ji tedy budete chtít vyzkoušet, budete se muset přihlásit k měsíčnímu předplatnému.

