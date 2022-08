Sennheiser Momentum 3 Wireless – hlavní konkurent AirPods Max s poloviční cenou [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Výběr sluchátek může a nemusí být raketová věda. Když přesně víte, co chcete, máte cestu jednoduchou. Výběr ale správných sluchátek u někoho, kdo chce proniknout do prémiovější audio kategorie, je jiný gambling. Vyšší výdaje = vyšší náročnost a citlivost na nedokonalosti. Tak vnímá prémiovou kategorii redaktor dotekomanie.cz Zdeněk Koutský, který několik týdnů testoval sluchátka Sennheiser Momentum 3 Wireless.

Potvrzuji, že u sluchátek za vyšší cenu většina očekává dokonalost. Měl jsem příležitost zúčastnit se akce Audio Video Show Praha 2022, která se konala v O2 Aréně 3. a 4.6.2022. Na třech patrech bylo možné vidět více než 60 expozic a přítomno bylo přes 500 značek. Opravdu doporučuji se akce příští rok zúčastnit, odbourá vám to hranice audio poslechu a začnete zvuk vnímat úplně jiným stylem. Více se o akci rozepisujeme v článku Navštívili jsme Audio Video Show Praha 2022, výstavu nejen pro audiofily.

V návaznosti na první větu si uvědomuji, jak s výši ceny se navyšují požadavky. Troufám si proto tvrdit, že vybírat sluchátka v prémiové kategorii může zabrat i několik hodin. Je tu spousta faktorů, které ovlivňují vnímání daného produktu – někdo může být citlivý na silné basy, zatímco druzí očekávají křišťálově čistý zvuk. Skloubit čistý zvuk do Bluetooth sluchátek je skutečně těžká disciplína, to si doufám všichni uvědomujeme. Problém je v samotném Bluetooth, který je stále ztrátovější než klasický 3.5mm jack konektor. Jsem přesvědčen o tom, že pro nadstandardní poslech budete muset vždy sáhnout po drátu. Nicméně, do rukou se mi dostala sluchátka Sennheiser Momentum 3 Wireless, která mě zaujala právě na akci Audio Video Show Praha 2022. Mají atypický design a blíží se k perfektním zkušenostem.

Pokud bych měl popsat Sennheiser jedním slovem, pravděpodobně bych zvolil „historie“. Ihned vysvětlím. Jedná se o německého výrobce audia, který se neustále ocitá na vrcholů různých příček a sbírá jedno ocenění za druhém. Je to díky silné historii a unikátnímu know-how, které si firma uchovává od 50. let minulého století. Ještě před začátkem 50. let se výrobce věnoval elektronovým měřícím přístrojům. Zkušenost uživatelů byla natolik dobrá, že tlak okolí přiměl Sennheiser vyrábět i mikrofony. Jinými slovy, není to jen výrobce sluchátek pro běžné uživatele. Specializuje se na sluchátka, mikrofony, bezdrátové systémy, konferenční a informační systémy a audiologické pomůcky.

Sennheiser mimochodem získal ocenění „The best headphones in the world“ za hyper drahé (1,5 mil. korun) a nadpozemsky perfektní Orpheus HE1 – porno mezi audiem. Různá ocenění získal, ale i za běžná sluchátka. U modelu Momentum 3 Wireless se vyloženě vyřádil. Designéři navrhli tento model jako bezdrátový. Upřímně je obtížné zlepšovat produkt, který je z hlediska jeho specifikací už dost vysoko.

Sennheiser tvrdí, že se mu to u Momentum 3 Wireless povedlo, a to díky mnohem vylepšené technologie ANC a ještě promyšlenějšímu přístupu k audio výstupu. Ale obstojí tato drahá sluchátka prémiové značky v našem testu?

Sennheiser Momentum 3 Wireless: Design

Z konstrukčního, tedy designového hlediska tu máme střet několika materiálů – plast, nerezová ocel a kůže. Čelenka a měniče jsou zabalené v ebenové kůži, zatímco klouby a třmeny jsou vyrobeny z odolné stříbřité nerezové oceli. Matný černý plast se pak nachází na samotných měničích, což nijak neubírá na jinak luxusním vzhledu. Sluchátka na mne působila příjemným dojmem, jako kdyby Sennheiser věnoval pozornost těm nejmenším detailům. Názvy Sennheiser a Momentum jsou elegantně vytištěny černou barvou do horní části levého a pravého kloubu. V kombinaci se stříbrným kloubem, spojující měniče a čelenku, to vypadá opravdu hezky. Přiznám se, že bych ocenil více pěny v oblasti čelenky. Když jsem měl nasazené brýle a krátké vlasy, po několikahodinovém používání mě čelenka začala tlačit. Naopak s hustšími vlasy jsem problém neměl.

Jediná věc, která kazí jinak dobrý vzhled Momentum 3, jsou poměrně velká tlačítka lemující zadní část pravého sluchátka. Je jich jen pět, zato jsou velká a objemná. Výrazná kontrolka nad tlačítky rovněž na eleganci nepřidává. Ve spodní části se nachází USB-C konektor, který jsem použil za tři, čtyři týdny testování párkrát (důstojná výdrž baterie). Vedle konektoru se vešla ještě zdířka na 3.5mm jack konektor pro připojení k notebooku nebo gramofonu.

Nastavení

Vybaluji sluchátka z šedého ochranného pouzdra a přichází čas je spárovat s telefonem. Do ruky beru iPhone 13, přecházím do Nastavení a klikám na zařízení poblíž, kde vidím Momentum 3. A je hotovo, sluchátka nasazuji na hlavu a poslouchám hudbu. Sluchátka si můj iPhone ukládají jako „Phone 1“. Díky skutečnému vypínacímu tlačítku se navíc nemusím starat o vybití baterie. Tak jednoduché to je.

Pokud by se vám z jakéhokoliv důvodu párování nezdařilo, na pravém měniči se nachází NFC čip – přiložte smartphone a spárujte jej.

Aplikace

Výrobci s historií, tradicí a výraznějším podílem na trhu zpravidla neprodávají sluchátka bez doprovodné aplikace. Pro produkty Sennheiser budete ve svým telefonu mít nainstalovanou „appku“ Smart control. Je zcela zdarma a dostupná v App Storu a Obchodu Play. Rozšiřuje sadu funkcí Momentum 3 několika způsoby.

Můžete ovládat režimy ANC a aktivovat/deaktivovat Transparency Hearing. K dispozici je ekvalizér, se kterým vyladíte zvuk ke své spokojenosti. Doporučuji aktivovat High-End Sound Tuning, pokud tedy máte raději čistý zvuk. Bavila mě mimo jiné i správa spárovaných zařízení. Kromě těchto vychytávek přibyla v některých posledních aktualizací podpora Amazon Alexa, celkem tak můžete využívat tři hlasové asistenty, včetně Siri a Google Assistant. Aktivujete ho pomocí stisknutí tlačítka, které si můžete namapovat.

ANC

Podobně jako jeho konkurenti nabízí Momentum 3 funkci ANC (aktivní potlačení hluku). Vybrat jsem si mohl celkem ze tří úrovní ANC – Max, Anti Wind, Anti Pressure. Max vás pohltí úplným potlačením okolních zvuků, aktivně jsem režim používal v kavárnách a v dalších podobně hlučných prostorech. V kanceláři mi pak stačila hlasitost na úrovni 50 % s aktivním Max režimem, abych přestal vnímat hlučné kolegy. Pro mě, jako introverta, bylo velmi příjemné sledovat kolegy bez toho, aniž bych slyšel jejich hlasy. Max hodnotím velmi, velmi dobře.

Pokud nejste příznivci maximálního potlačení hluku, který vytvářejí interní a externí mikrofony, můžete přepnout na režim Anti Pressure. Stále dostatečně potlačuje hluk, ovšem ne tam dramaticky, jako v případě režimu Max. Rozdíl tlaku v uších je znatelný. Některé okolní zvuky ale uslyšíte. Poslední volbou je Anti Wind, který zamezuje vzniku nepříjemných svištivých zvuků, když jdete po ulici. Propouští nízkou úroveň okolního hluku, ale ne natolik, aby mě během poslechu hudby rušil.

Transparency Hearing Mode

Původní názvy funkcí většinou nepřekládám, mohl bych totiž češtinou zaměnit význam. Nicméně, nastanou situace, kdy budete muset pustit svět dovnitř sluchátek. Neznamená to ale, že byste nutně museli přestat poslouchat hudbu. Sennheiser vybavil Momentum 3 režimem Transparency Hearing Mode, neboli režimem propustnosti. Využil jsem jej v případech, kdy jsem musel nutně s někým komunikovat, ale nechtěl jsem přerušit přehrávání hudby / podcastu. Přiznám se, že obecně nejsem fanouškem režimu propustnosti.

Kvalita zvuku

Zvuku jsem se před testováním neobával. Od Honzy Friče jsem dostal detailní přednášku o tom, jak Sennheiser přistupuje k audiu a obecně ke sluchátkům. Bylo velmi příjemné nechat se ukolébat hlubokými akordy a krásnými výšky. Sedím uprostřed obýváků a dokážu si vychutnat zvuk paliček, kterými hraje Travis Baker ve skupině Blink 182. Detaily byly na slušné úrovni.

Trochu nadneseně, cítil jsem se jako na koncertě. Každý úder bicích, brnkání baskytary, natažený syntezátor a elektrická kytara byly čisté a jasné. Jsem přesvědčen o tom, že velkorysá zvuková kulisa vás izoluje a budete se soustředit na jednotlivé části písně. Obdivuhodné zpracování zvuku.

Výdrž baterie / Bluetooth

Výrobce uvádí 17hodinovou výdrž baterie. Osobně jsem se dostal maximálně na 15 hodin. To není špatné. Na rozdíl od většiny bezdrátových sluchátek nemá Momentum 3 funkci automatického vypnutí. Musel jsem sluchátka složit, abych dospěl k jejich vypnutí.

Pokud jste zvyklí, že sluchátka nosíte kolem krku a sem tam je nasadíte na hlavu, připravte se, že ze 100 % baterie budete mít v průběhu dne třeba jen 80 %. Sluchátka jsou totiž neustále zapnutá. Studoval jsem i jiné uživatelské zkušenosti a v minulosti pomohla aktualizace firmwaru, která dokázala baterii více šetřit. Na druhou stranu, přítomen je Bluetooth 5.0, takže jsem nebyl svědkem výpadku signálu. Byl jsem schopen nechat telefon v kuchyni a i v několika dalších místnostech přehrávání pokračovalo.

Sečteno, podtrženo

Není pochyb o tom, že Sennheiser umí vyrobit sluchátka s atypickým designem a vyzrálým zvukem. Momentum Wireless 3 nabízí nádherný design, kvalitní materiály a právě vyzrálý zvuk. Pořád se bavíme o ceně do 10 000 Kč. Audiofilové budou mít na zvuk několik připomínek. Troufám si ale tvrdit, že jde o dobrou vstupenku do vyšší poslechové třídy.

Za cenu 7 500 Kč (průměrná cena v ČR) najdete určitě i sluchátka s delší výdrží baterie. Pokud se dokážete přes tuto bolest přenést, budete velmi spokojeni. Doporučuji.

Klady:

Zvuk

Cena

Kvalitní konstrukční zpracování

Přídavná mobilní aplikace

Zápory:

Hardwarová tlačítka lehce kazí dojem z designu

