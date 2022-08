Netflix hry hraje necelé 1 % předplatitelů, ale plány jsou velké

Zdroj: Dado Ruvic; Reuters (se souhlasem)

Když se řekne slovo Netflix, mnozí si představí službu pro sledování filmů a seriálů. Společnost ale chce udržet pozornost předplatitelů co nejdéle. Kromě zvětšování nabídky a vlastní tvorby už také nabízí i hry pro předplatitele. Jak se ale ukazuje, asi o tento způsob zábavy není na této platformě nějak velký zájem.

Hry na streamovací filmové platformě?

Není to tak dávno, co Netflix zavedl do své nabídky hry pro mobilní telefony, ale nejsou přímou součástí hlavní aplikace Netflix. Jsou samostatně v obchodech s aplikacemi pro Android a iOS, ale k jejich hraní je potřeba mít předplatné služby Netflix. Aktuálně jsou v nabídce tituly Arcanium: Rise of Akhan, Asphalt Xtreme, Before Your Eyes, Bowling Ballers, Card Blast, Dominoes Café, Dungeon Dwarves, Dragon Up, Výbušná koťátka, Hextech Mayhem: A League of Legends Story, Into the Breach, Into the Dead 2: Unleashed, Knittens, Krispee Street, Mahjong Solitaire, Moonlighter, Poinpy, Relic Hunters: Rebels, Shatter Remastered, Shooting Hoops, Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Teeter (Up), This is a True Story, Townsmen – A Kingdom Rebuilt a Wonderputt Forever.

Společnost uvádí, že chce nabídku zdvojnásobit do konce roku. Dá se předpokládat, že některé hry budou přímo souviset s filmovou nebo seriálovou tvorbou Netflixu. Dle analytické společnosti Apptopia ale není o tyto hry moc velký zájem. Data ukazují, že tituly dosáhly na 22,3 milionů stažení a denně je aktivních 1,7 milionů uživatelů.

Vzhledem k tomu, že Netflix má 221 milionů předplatitelů, tak ve výsledku se nejedná ani o 1 % předplatitelů. Konkrétně je to 0,77 procent uživatelů. To je relativně málo a je otázkou, jestli tento segment bude pro Netflix rentabilní. Možná se dočkáme větších investic do exkluzivních titulů a snad i nějaké tzv. AAA hry. Zatím to nevypadá, že by Netflix chtěl pohřbít tento projekt, ale pokud se čísla nezlepší, je to asi možné východisko.

Zdroje: cnbc.com, xda-developers.com



