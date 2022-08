Aktuální marketingové kurzy [komerční článek]

Hledáte marketingový kurz určený přímo pro vás? Poradíme vám 4, které by vás mohly zaujmout.

Pokud hledáte skvělé online kurzy marketingu, jste na správném místě. Právě u nás máte možnost získat během svého šestitýdenního studia certifikát, který vám do budoucna přidá nejen sebevědomí, ale také lepší pracovní posun. Online kurzy marketingu vám pomohou vylepšit váš životopis, který na pohovoru bude vypadat lépe a zkušeněji. Jaké výhody pro vás mají kurzy marketingu? Naučíte se vytvořit kvalitní obsah, který zaujme potencionální zákazníky.

Nezáleží, jestli se chystáte změnit obor své práce nebo se jen blýsknout v tom stávajícím, před svými kolegy. Máme pro vás připravené čtyři kurzy marketingu, které stojí za to absolvovat. Má smysl vůbec takový certifikát vlastnit a investovat do něj svůj čas a peníze? Jistěže. Protože kurzy marketingu jsou v oboru velice důležité. Pokud chcete držet krok s dobou, je třeba investovat do vašeho vzdělání. Zkušenosti vám nikdy nebudou na škodu a tak si ukážeme již slibované kurzy marketingu, které vám v tom pomůžou.

Social media marketing

Chcete držet krok s trendy? Pak si udělejte čas, od 29. srpna vás do světa sociálních sítí zasvětíme. Doba se stále posouvá vpřed a sociální média jsou nedílnou součástí marketingu. Jejich využití můžeme vidět při oslovování potencionálních zákazníků či získávání informací, které nám lépe pomohou k budování naší značky.

Ing. Vítězslav Klement má kurzy marketingu pod palcem. Předá vám všechny své zkušenosti, které během svých 14 let, v oblasti marketingu a sociálních sítí, získal. A co se vlastně na jeho lekcích naučíte? Veškeré kurzy marketingu nabízí spoustu nových informací z této oblasti a v tomto konkrétním, je zahrnuta strategie sociálních sítí, kampaně v sociálních médiích a analýza s vyhodnocením výsledků. Máte možnost se i během online živého kurzu dozvědět aktuální trendy, které jsou právě na sociálních sítích.

PPC reklama pro začátečníky

V neposlední řadě kurzy marketingu obsahují i PPC reklamu, která je jednou z nejčastěji používaných oblastí digitálních reklamních strategií, pro zvýšení viditelnosti po celém internetu. Tyto kurzy marketingu obsahují i zmíněnou oblast díky, které se naučíte krok po kroku vytvářet reklamy. Právě s těmito reklamami zacílíte na potencionální zákazníky, kteří se jedním kliknutím dostanou na vaše stránky.

Naše kurzy marketingu vedou zkušení profesionálové a není tomu jinak ani u tohoto kurzu. Celým online živým kurzem vás provede Tomáš Sýkora, Senior Performance Marketer ve společnosti Safetica, který vám předá své znalosti s vytvářením PPC reklam pomocí Google Ads. Naučíte se vytvářet efektivní a prodejně úspěšné PPC kampaně, které značce přinesou v budoucnu především zisk.

Digitální marketing

V návaznosti na kurzy marketingu se pobavíme také o digitálním světě. S čímž se pojí náš další skvělý online živý kurz, a to Digitální marketing. O jeho provedení se postará Ing. Vít Zima, Ex-digital manager a ukáže vám oblast digitálního světa, kterou kurzy marketingu obsahují. Seznámíte se s digitálním marketingem, jeho rolemi a jednotlivými disciplínami, vzájemnými vazbami a kreativními možnostmi. V průběhu online živého kurzu také budete mít možnost prostudovat případové studie v oblasti digitálního marketingu a zjistíte, jakým způsobem fungují v praxi.

Kurz v tuto chvíli skončil, ale nemusíte se bát, připravujeme pro vás další, na které se budete moci zaregistrovat již brzy. Stále se snažíme rozšiřovat oblast, kde jsou kurzy marketingu na maximum. Můžete si být tedy jistí, že pro vás přichystáme nový online živý kurz z digitálního prostředí.

Budování značky

Posledním skvělým online živým kurzem v tomto článku je budování značky. V oblasti, kde působí kurzy marketingu, jde čím dál tím více do povědomí i vlastní budování značky. Chcete zjistit, jak budovat svou vlastní značku, která v dnešním světě přežije všechny pády a bude prosperovat? Pak jste tu správně. Jedním z odvětví, které kurzy marketingu nabízí, je i samotné budování vaší značky.

Skvělý lektor Jakub Folauf má více než 10 let zkušeností ve svém oboru a naučí vás, jak na to. Osvojíte si znalosti, jak si vytvořit a zároveň do budoucna budovat důvěru a loajalitu u svých zákazníků. Získáte tak informace, které vám pomohou budovat silnou značku, která vám přinese zisk a mnoho zákazníků, kteří vám budou věrní.

Pro koho jsou vlastně kurzy marketingu určené a kdo by je měl studovat?

Odpověď na tuto otázku je vcelku jednoduchá. Pro každého, kdo má chuť se učit novým věcem a získat informace, jsou kurzy marketingu, ta správná volba. V případě, že tedy máte rádi kreativní práci a umíte skvěle komunikovat, tak jsou pro vás všechny dveře otevřené.

Díky kreativnímu učení, které kurzy marketingu nabízejí, se naučíte pracovat v zajímavém a perspektivním oboru. Jaké všechny obory máte k dispozici? Velký výběr mezi jednotlivými tématy. Mezi kurzy marketingu si tak můžete vybrat například komunikaci, psychologii reklamy, tvorbou cen, distribuci nebo média.

Důvody, proč je důležitý marketing ve vaší firmě

Marketing ve firmě je nedílnou součástí pro vaše úspěšné obchody. Víte proč? Není důležité mít jen skvělý nápad a myslet si, že ten vše prodá. Nikdy nesmíte spoléhat na lidí okolo vás. Oni nevidí ten stejný potenciál ve vašem produktu či službě, jako vy. Právě od toho tu máme marketing. Díky němu můžete svůj produkt zpropagovat, aby zákazníkům došlo, proč jej vlastně pro svůj život potřebují. Je spousta lidí, kteří třeba nabízejí dost podobný produkt jako vy. A právě díky marketingu se můžete od nich odlišit. Nastavení kampaně, tak aby se zákazník s produktem sblížil a získat pocit, že bez něj nemůže žít.

K čemu tedy přesně marketing slouží? Jeho využití najdete v rozpoznávání potřeb cílového zákazníka. Díky marketingu můžete lépe zacílit na skupinu, kterou váš produkt zajímá. Žádná firma nemá nastavený marketing stejně, a v tom celé kouzlo spočívá. Musíte si nastavit svůj vlastní marketing, tak aby jste dokázali fungovat a znali jste všechny důvody svých současných i budoucích kroků.

K čemu vám tedy marketing pomáhá?

K zisku nových zákazníků

Budování vazeb se stávajícími zákazníky

Tvoření vlastní značky

Zvýšení prodeje vašich produktů či služeb

Teď když už víte, že marketing je pro vás a vaši firmu klíčovým faktorem, je třeba ho ovládat. Není lepší rada než kurzy marketingu, které vám pomohou se orientovat v době trendů a pomůže vám více pochopit okolní svět, který se neustále mění a formuje.

reklama reklama