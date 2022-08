Na Twitter přichází podcasty, zatím se ale moc netěšte

Zdroj: Dotekománie

Twitter si pohrává s nejrůznějšími typy obsahu, přičemž v poslední době klade důraze zejména na Spaces (Prostor), což je forma online audio vysílání, které může poslouchat kdokoliv a případně na vyzvání se také přidat. Dalo by se to nazvat jako živý podcast. Twitter oznámil, že součástí Spaces budou nově i běžné podcasty.

Podcasty na Twitteru

Novinka v podobě podcastů přichází současně s předěláním podoby a možností Spaces. Jinak řečeno, ž této sekce se má stát univerzální hub pro poslouchání obsahu. K dispozici budou běžně Spaces, živé a také podcasty. Níže se můžete podívat, jak bude vypadat prostředí pro přehrávání podcastů. Je zde i tlačítko pro spuštění vlastního Spaces, takže asi bude možné reagovat i touto formou na nějaký díl.

Jak to ale již bývá, tak Twitter novinku nespustí globálně a pro všechny. Začne s malým vzorkem uživatelů, ale to není vše. Podcasty budou prvně dostupné jen pro anglicky hovořící uživatele. Zde Twitter dodává, že si stačí následně změnit prostředí aplikace, respektive změnit jazyk na angličtinu.

Ač se může jednat o zajímavou funkci, netušíme, kdy bude vlastně k dispozici pro všechny. Například Spaces mělo zamířit do webového rozhraní již minulý rok, ale ani na jednom našem dostupném účtu do této chvíle nevidíme dostupnost této sekce ve webovém rozhraní. Navíc v mobilních aplikacích máme pod jedním účtem k dispozici maximálně komunity, na druhé jsou Spaces, ale již bez komunit. Samotné rozhraní aplikace nám nenabízí všechny sekce. Twitter by se možná měl spíše soustředit na sjednocení a dokončení oznámených funkcí.

Je zde ještě jeden malý problém. Twitter nikde neuvádí, jak vlastně nahrát podcast. Dokonce ani nápověda této sociální sítě nic nezmiňuje. Není tak jasné, jestli bude k dispozici nějaké rozhraní, nebo bude jednoduše čerpat z jiných platforem. Celkově podcasty mají komplikovanou situaci, jelikož neexistuje jeden hub a pro vydávání je potřeba podcast vydat na spoustě služeb. Příklad je naše tvorba. Každý díl musíme komplikovaně vydávat na platformách jako Spotify, Soundcloud, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouRadio talk a Seznam Podcasty.cz, přičemž ve světě je ještě více platforem.

Zdroje: blog.twitter.com, 9to5mac.com



Domů » Články » Na Twitter přichází podcasty, zatím se ale moc netěšte

reklama reklama