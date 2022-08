Instagram zpřísňuje pravidla pro náctileté

Zdroj: Dotekománie

Sociální sítě mohou obsahovat mnoho zajímavého obsahu, ale ne vše by mělo být dostupné nejmladším. Do této chvíle měli uživatelé pod 16 let dvě možnosti nastavení citlivého obsahu – standardní zobrazení a méně. S novou aktualizací se ale mění pravidla a Instagram se chce zaměřit na větší omezení obsahu, který není vhodný pro mladé uživatele.

Mladí uživatelé na Instagramu

Nově zaregistrování uživatelé budou mít v základu nastavenou možnost méně obsahu, takže se k nim dostane menší množství citlivějších příspěvků. Stávající, kteří mají nastavení na standardní budou vyzýváni, aby si změnili systém kontroly na ten nejpřísnější.

Skoro by se dalo říci, že se jedná o minoritní změnu a mnoho náctiletých ji bude ignorovat, ale jde o určitou kampaň, která by měla ochránit ty nejmladší. Asi nejednoho uživatele napadne, že bude jednodušší si změnit věk u svého profilu, ale i na toto má Instagram připravený nástroj pro ověření, který probíhá testováním.

Instagram dělá ale ještě jednu změnu, která se také dotýká centra pro kontrolu obsahu. Nově totiž bude pokrývat sekce jako Prozkoumat, vyhledávání, Reels, hashtag vlákna, doporučení a systém nabídky účtů, které můžete znát.

Zdroje: 9to5mac.com, about.instagram.com

