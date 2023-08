RCS konečně přichází na iPhony, ale ne díky Applu

iPhone; zdroj: Dotekománie

Apple se snaží prosazovat svou komunikační platformu iMessage a maximálně podporuje SMS a MMS. To je právě problém, jelikož Android přechází na daleko bezpečnější a pokročilejší technologii RCS, která navíc není účtovaná po zprávách, ani nezáleží na velikostech souborů. Už jen z bezpečnostního pohledu je RCS lepší než původní SMS. Zatímco Apple odmítá tuto novinku, tak se našla společnost, která přináší RCS do ekosystému Applu.

Bez háčku se to neobešlo

Za přidáním podpory stojí Beeper, komunikační agregátor, který dokáže sloučit komunikaci z 15 sítí (Whatsapp, Facebook Messenger, Twitter, iMessage, Android SMS, Telegram, Signal, Beeper, Slack, Google Chat, Instagram, IRC (Libera.chat), Matrix, Discord, LinkedIn) do jedné aplikace. V tomto týdnu jsme se dočkali i RCS, respektive podpory Google Messages (Google Zprávy).

Beeper spojuje komunikační platformy do jednoho klienta

Novinka je ale jen v rámci beta testování a vývojáři ví o některých problémech. Například se musí vyřešit zobrazování avatarů, kompletní synchronizace historie, některé komplikace ve skupinových konverzacích a status psaní. I tak vývojáři hodlají vše vyřešit a co nejdříve nabídnout plnou podporu.

Služba Beeper byla původně placená, konkrétně stála 10 dolarů měsíčně, ale nyní je zdarma. Náhradou bude Beeper Plus. Jedná se i předplatné, které nabídne funkce navíc. Také některé současné budou převedeny pod Beeper Plus. Cena by se měla pohybovat od 5 do 10 dolarů. Zatím se ale čeká na spuštění. Je zde ale ještě jeden háček. Beeper si stále nemůžete jen tak nainstalovat a začít používat. Stále je k dispozici fronta. Můžete se tak zapojit do čekání a jak na vás přijde řada, budete moci využít tohoto univerzálního kecálka.

