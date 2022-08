Google pohřbil další aplikaci, podnikatelé nyní musí spravovat informace o sobě jinak

Zdroj: searchenginejournal (se souhlasem)

Google se rozhodl pohřbít svůj další projekt. Zařadil ho tak do seznamu několika set dalších, kteří již nejsou dále v provozu. Nově se jedná však o pohřeb částečný, aktuální projekt ztratil svoji vlastní aplikaci a byl integrován do Google Map. Informace se o přesunu se objevily v červenci. První náznaky na přesun začaly již na jaře tohoto roku, kdy Google začal vybízet uživatele této aplikace, aby ke správě profilu využili právě Google Mapy.

Google to opět zpackal

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že při prvotní nabídce vyzkoušení si správy profilu v aplikaci Mapy mi nedávala příliš smysl. Spravovaný profil se Map týká jen částečně, informace, které si firma sama upravuje se zobrazují jak v Mapách, tak ve Vyhledávání od Google, ve kterém je zobrazení koncovému uživateli nesrovnatelně mnohonásobně vyšší, než v Mapách. Ani po několika měsících testování a přesouvání a duplikování jednotlivých funkcí do aplikace Mapy nebyl Google nikterak schopen přenést funkcionalitu plně a vychytat silné nedostatky, jako nepropisování dat, či chybějící potvrzující tlačítka při editaci, nebo chybějící více než polovina položek k úpravě, nebo nebyl schopen opravit zcela neintuitivní prostředí pro správu profilu.

Webové rozhraní Business Google je stále dostupné a profil může být plnohodnotně spravován, spíše je jen otázkou času, kdy se Google rozhodne ukončit i webovou verzi a taktéž ji přesunout pod Mapy, kde často může nastat kolize, že musíte přepnout z osobního profilu na firemní a naopak, čímž se snadno předešlo, když byla pro správu Mojí firmy samostatná aplikace. Google též umožňuje správcům firemních profilů upravovat skrze Vyhledávání, což je ještě více chaotické. Kromě jednotné aplikace a webové stránky My Business nyní nemáme aplikaci, ale za to máme nedokonalou integraci do aplikace Mapy, správu přes web, avšak ne přes webové rozhraní Map a navíc máme možnost pouze částečné úpravy přes Vyhledávání na počítači a telefonu.

