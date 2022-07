Tuned od Meta končí, zřejmě nebyl zájem [aktualizováno]

Před dvěma lety Meta spustila experimentální projekt v podobě aplikace Tuned. Ta nabízela v podstatě soukromou sociální síť pro páry, kterým měla napomoci ve vylepšování vztahu a komunikace. První byla uvedena verze pro iOS, následně pro Android. Bohužel ani po dvou letech nedosáhla aplikace na milion stažení. Ve skutečnosti má na svém kontě něco málo přes 900 tisíc stažení, což je číslo kombinující obě platformy. Je pravdou, že se nedostala mimo území USA, ale i tak se jedná o velmi slabá čísla. Nyní došlo k rozhodnutí, že se nikdy nepodívá na globální trh, jelikož bude ukončena. Možná se některých funkcí dočkáme u Facebooku, ale Meta zatím neposkytla jakékoliv vyjádření.

Nejprve sociální síť Facebook spustila novou seznamovací funkci a nyní představila rovnou celou aplikaci určenou pro páry. Aplikace Tuned experimentálního týmu vybízí páry, aby mezi sebou vytvořily jakousi intimní sociální síť.

Skrze iOS aplikaci (prozatím je dostupná jen na této platformě) mohou páry sdílet svou náladu, vyměňovat si hudbu a vytvářet takový digitální párový deník. Tvůrci tvrdí, že jde pouze o soukromý prostor pro připojení obou lidí.

Aplikace se dokáže připojit například k službě Spotify, prostřednictvím které páry mohou sdílet hudbu. Navzájem si oba lidé mohou posílat fotografie, poznámky, karty a hlasové nahrávky. Mohou také použít vlastní nálepky a reakce. Tuned je zcela zdarma a zdánlivě nevyžaduje Facebook účet, přestože uživatelé podléhají datovým pravidlům Facebooku, takže data, která lidé poskytují, mohou být použita pro cílení reklam.

Obecně se ale novinka nezdá příliš odlišná od jakékoli jiné sociální sítě, kde si lidé mohou mezi sebou chatovat. V podstatě veškeré tyto funkce (posílání hlasových zpráv, poznámek, fotografií, sdílení hudby aj.) zvládnou v podstatě jakékoli aplikace pro zasílání zpráv. Na druhou stranu může být Tuned užitečný ve chvíli, kdy pár chce mít vyhrazený prostor pouze pro svůj vztah. Aktuálně je aplikace k dispozici pouze pro operační systém iOS a není zatím jisté, zda dorazí i na Android.

