Motorola finišuje s novinkou Moto G32

Zdroj: Motorola

Do nižších pater střední třídy by měla brzy vstoupit mobilní novinka s názvem Moto G32 od společnosti Motorola. Telefon do dnešního dne prošel několika certifikačními procesy pod kódovým označením XT2235-3 a díky tomu známe téměř všechny klíčové specifikace, které nebudou téměř vůbec převyšovat výbavu u konkurence. Poslední únik dokonce přidává první fotografii tohoto zařízení.

Žádná sláva

Přední stranu má obsadit 6,5palcový LCD displej s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. O selfie snímky se zřejmě bude starat 8megapixelová kamerka vpředu, která uspokojí leda nenáročné uživatele. Vnitřní šasi vyplní hardwarová sestava postavená na osmijádrovém čipu Tiger T606 od Unisoc, 4GB operační paměti RAM nebo 64GB interním úložišti.

Celkem tři objektivy fotoaparátu v zadní části příliš nezaujmou, když vezmeme v potaz fakt, že hlavní snímač nabídne maximální rozlišení jen 16 MPx. Výdrž pravděpodobně dostane pod kontrolu 5 000mAh článek baterie, k němuž lze ještě připsat technologii rychlého 33W nabíjení. Nekompletní výpis uzavírá 3,5mm sluchátkový jack či USB-C port. Na první trhy by se mohl podívat už během srpna ve dvou barevných provedení (černá, zlatá) a později nemusí být vynechán ani český trh.

Zdroj: phonearena.com



