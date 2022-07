Nubia Z40S Pro se poodhaluje, nabídne slider

Zdroj: Nubia via GSMArena

V únoru tohoto roku byl představen model Nubia Z40 Pro, který se chlubil magnetickým nabíjením, ale ve skutečnosti se jedná o podobnou funkci jako u iPhonů. Základem je bezdrátové nabíjení doplněné o magnetické uchycení nabíječky. Celkově se jedná o top model s výbornými parametry. Výrobce ale chystá pokračování v podobě smartphonu Nubia Z40S Pro.

Nubia Z40S Pro

K dispozici máme marketingové obrázky, které například lákají na foťáky, které jsou ekvivalenty 125, 35 a 14 mm. Základem má být 64MPx snímač doplněný o optickou stabilizaci obrazu. Další poslouží pro focení vzdálených objektů, také s OIS. A poslední bude mít 50 MPx pro ulra širokoúhlé snímky a také makro focení. I ten by měl mít OIS.

Nubia Z40S Pro má přijít s plochým displejem a s baterií o kapacitě 5000 mAh. Firma mobil ukázala také na obrázcích, kde jde vidět jiné rozložení foťáků na zadní straně. Zatím nevíme, jestli nabídne úplně všechny vymoženosti předchozího modelu, nebo jestli všechny specifikace budou na vyšší úrovni.

Nubia ale prozradila, že mobil bude mít speciální přepínač v podobě slideru, posuvného tlačítka. To má být určeno pro přepínání fotografických režimů. Bylo by dobré, kdyby jeho funkcionalita byla uživatelsky měnitelná, ale zatím nemáme jakékoliv náznaky, že by to firma dovolila. Rozhodně by to byla dobrá funkce, když z trhu odchází tato funkce. Nubia Z40S Pro by se měla světu představit v následujícím týdnu.

