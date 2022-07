Nothing Phone 1 nebude zabiják top modelů [aktualizováno]

Zdroj: techcrunch (se souhlasem)

Aktualizováno 6. 7.

Další den, další informace o chystaném smartophonu Nothing Phone 1. Tentokrát se na něj můžete podívat na dalším videu i s ukázkou zadních LED světel v praxi. Kromě toho se ukazuje, že displej bude podporovat 120Hz obnovovací frekvenci včetně možnosti variabilního přizpůsobení.

 

Aktualizováno 29. 6.

Společnost Nothing již potvrdila některé vlastnosti chystaného prvního telefonu Phone 1 a dokonce existuje již video, na kterém si ho můžete prohlédnout. Nyní ale uniká tmavá podoba této novinky. Nothing ji ještě nepotvrdil, ale zdroje u tohoto úniku jsou věrohodné. Za dva týdny dojde k představení, přičemž zájemce nejvíce zajímá cena a dostupnost. Dle náznaků bude cena agresivnější, ale bude hodně záležet právě na dostupnosti a také na délce podpory.

Aktualizováno 11. 6.

Sice se spekulovalo, že se nový mobil představí 21. července, tak nakonec se tak stane již 12. 7. Kromě toho se pomalinku ukazují další specifikace. Displej zřejmě nebude mít úhlopříčku 6,43 palců ale rovnou 6,55. Zřejmě tak půjde o větší zařízení. Stále informace naznačují, že se o výkon bude starat Snapdragon 778G. Co se týče baterie, tak 4500 mAh bychom měli nabíjet pomocí 45W technologie. Je ale otázkou, jestli firma použije USB PD nebo nasadí nějakou proprietární technologii, případně nějakého jiného výrobce.

Také se dozvídáme, že certifikací prochází modely s označením C304, C347 a C348. Dá se tedy předpokládat, že firma asi nabídne novinku na několika trzích, zřejmě i v Evropě. Je tedy možnost, že jej budete moci zakoupit v Česku nebo si ho nechat poslat do Česka z nějakého státu v Evropě, kde bude přímý prodej.

Aktualizováno 26. 5.

Před pár týdny se objevily spekulace kolem specifikací nadcházejícího mobilu Nothing Phone 1 a nyní se objevuje informace, že bychom se mohli dočkat této novinky již 21. července. Podstatnější je ale to, že zdroj také uvádí, že by se cena smartphonu měla pohybovat kolem 500 eur, což je v přepočtu přibližně 12 300 Kč. To by více méně potvrzovalo použití specifikací typických pro střední třídu, respektive vyšší střední třídu. Je ale otázkou, co nabídne navíc oproti konkurenci a jestli zaujme případně zájemce.

Původní článek 7. 5.

Carl Pei stál u zrodu značky OnePlus, která se na svém začátku chlubila mobily, jež označovala jako zabijáky top modelů. Carl ale odešel a založil si svou vlastní společnost Nothing, která zatím nabízí jen designová bezdrátová sluchátka. Nedávno jsme se dočkali oznámení, že se chystá i mobilní telefon, ale neměli jsme k dispozici jakékoliv bližší informace. Nyní se dozvídáme aspoň základní specifikace.

Nothing (ne)představilo Phone 1, první mobil této společnosti

Jen střední třída?

Informace pochází z uniklého manuálu k mobilnímu telefonu Nothing Phone 1. Pokud jsou věrohodné, tak nás nečeká top model. Dle nich bychom mohli mobil zařadit do střední třídy a bude ještě záležet na doplňkových vlastnostech, jestli ho posunou výš, nebo půjde o běžný mobil. I v takovém případě může Nothing zaujmout cenou, pokud se rozhodne pro agresivní strategii.

Nothing Launcher je ochutnávkou budoucího smartphonu

Nothing Phone 1 by měl být vybaven procesorem Snapdragon 778G, který bude mít k dispozici 8 GB operační paměti. Pro data bude určeno úložiště o velikosti 128 GB. Energii má zajišťovat baterie o kapacitě 4500 mAh. Displej by měl mít úhlopříčku 6,43 palců s Full HD+ rozlišením a 90Hz frekvencí. Mělo by se jednat o AMOLED panel.

Po fotografické stránce se má nabídnout na zadní straně trojice foťáků s hodnotami 50+8+2 MPx. Prostřední bude asi pro ultra širokoúhlé záběry. Nejslabší asi nabídne makro focení nebo bude jen pro určení hloubky ostrosti. U 50MPx senzoru můžeme jen doufat, že dostane aspoň optickou stabilizaci obrazu.

Nothing Phone 1 má přijít s Androidem 12 a nadstavbou NothingOS. Mezi bonusovými funkcemi by se mohlo objevit bezdrátové nabíjení. Pokud mobil nabídne ještě odolnost proti vodě a prachu včetně atraktivní ceny, mohlo by se jednat o silnou konkurenci například pro Galaxy A53.

Zdroje: neowin.net, twitter.com, gsmarena.com, 91mobiles.com, xda-developers.com, phonearena.com



