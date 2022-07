GoDice – chytré kostky pro celou rodinu i jedince [recenze]

Zdroj: Smarty.cz

Karel Čapka před půl rokem otestoval Rubikovu kostku GoCube, kterou lze spárovat s mobilním telefonem. Stejný výrobce představil GoDice, produkt s Bluetooth konektivitou, který poslední týdny testoval Zdeněk Koutský. Pojďte s námi nahlédnout na nové zábavní kostky, které by mohly být důstojným doplňkem herních večerů.

GoDice je sada pěti šestihranných kostek, které lze spárovat s telefonem pomocí Bluetooth. Kostky se spárují s doprovodnou aplikací sledující vaše skóre v řadě hrách. Osobně jsem testoval iOS aplikaci, podporována je nicméně i aplikace na Android. Veškeré nastavení je velmi jednoduché a intuitivní.

Pozornost si u mě zasloužilo samotné balení, kostky byly umístěny v elegantním magnetickém obalu, který drží kostky pohromadě. Samotný obal funguje také jako nabíječka – jednoduše zatlačíte pětici kostek do vyhrazeného místa. Takže ochranný kryt vážně nevyhazujte. Rychlost nabíjení mě baví, po úplném nabití, které trvalo asi 20 sekund, jsem mohl s přáteli pokračovat ve hře další dvě hodiny.

Nabíječka je napájena dvěma AAA bateriemi a pro přístup do bateriového prostoru budete potřebovat malý šroubovák. Přiznám se, že jsem se zamiloval do designu kostek a samotné nabíječky. Umím si tedy představit, že právě tohle mohlo ovlivnit mé hodnocení produktu jako celku. Posuďte sami.

Možnosti, možnosti a znovu možnosti

Jestli bych měl popsat GoDice jedním slovem, zvolil bych „možnosti“. S pěti šestihrannými kostkami si zahrajete desítek her. Na to, že je GoDice na trhu novinkou, nabízí už slušnou sbírku her, které lze hrát hned po vybalení.

Zahrnuté hry:

Backgammon

Yatzy

Farkle

Ludo Clash

PIG

Unlucky Seven

Shut the Pool

Bomb Squad

GoRPG dice calculator

a více!

Výrobce se také zavázal, že bude pravidelně vydávat hry, a dokonce umožnil uživatelům vytvářet vlastní hry pomocí GoDice API. Ačkoliv jsem byl ohromen počtem her, upřímně si umím představit lépe navrženou aplikaci. Ačkoliv je jednoduchá a intuitivní, setkával jsem se s podivně ořezanými částmi kolem TrueDepth kamery a rohů obrazovky.

Rychle a zábavně

V mém okolí jsem se setkal s názory, že právě takové produkty podporují lenost a prohlubují špatné matematické dovednosti. Rozhodně nesouhlasím. Ve skutečnosti vám to pomůže zapojit děti do rodinných nočních her ještě v nižším věku.

Dovolím si tvrdit, že i nejmenší rodinný příslušník se nebude cítit vynechaně, protože nebude schopen rychle sčítat kostky. Navíc je moc fajn, že se budete snažit dostat do co nejvíce rychlých her. Jo a taky se nebudete s ostatními dohadovat o sčítání bodů, to za vás udělá algoritmus.

Sčítání a ukládání skóre je jeden z benefitů. Pokud to ale budete se skupinovým hraním myslet vážně, nejvíce oceníte výsledkové listiny. S přáteli jsme výsledkové listiny uvítali během hraní Yatzy. Většina her od GoDice pak podporuje 1-4 osoby. Navíc ke každé hře budete mít k dispozici kompletní pravidla.

Tohle vás bude štvát

Za dobu testování jsem zaznamenal pouze jeden problém. Může se to zdát jako malichernost, ale doteď jsem si nezvykl. Jde o to, že když dojde na házení kostkami, budete mít tendenci je sebrat a okamžitě házet. V opačném případě, pokud je na okamžik podržíte v ruce, vnitřní mechanismus to přečte jako válcování. To určitě může být problém pro některé hráče, kteří se jednoduše při hraní nechají rozptýlit. Takže na tohle budete muset dávat pozor.

Cena

No, GoDice fakt není z levného kraje. Cena činí 3 690 Kč, což je, při vší úctě, za pět kostek a nabíječku docela dost. K tomu budete muset dokupovat AAA baterie.

Celkové zhodnocení

GoDice je skvělým společníkem pro příležitostná setkání, rodinné herní večery a klidné noci s vaší drahou polovičkou. Snadno se používá, je dobře navržen a velmi zábavný. Umím si ale představit, že řadu z vás odradí nastavená cenová politika. Fandové do podobných her budou spokojeni.

Kde produkt zakoupíte

Klady:

skóre počítá za vás

rychlé nabíjení

snadné nastavení

krásné pouzdro na přenášení

Nevýhody:

vysoká cena

při manipulaci musíte být obezřetní (viz odstavec „Tohle vás bude štvát“)

místo interní dobíjecí baterie jsou použity AAA baterie

