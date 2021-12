GoCube – chytrá Rubikova kostka, díky které opakovaně budete nadšením bez sebe [recenze]

Autor: Karel Čapka

V životě se mi nepodařilo sestavit Rubikovu kostku. Obdivoval jsem svoji starší sestru, která ji uměla složit do několika desítek minut a bylo zcela jedno, jak jsem jí zpřeházel barvy. Moje mladistvé pokusy byly jenom marnou snahou, která nikdy neskončila úspěchem. Vždy jsem se snažil mít alespoň 1 stranu, to se mi párkrát podařilo. Ale zabralo mi to tolik času a nervů. Přibližně po roce snažení jsem své úsilí vzdal. Moje snahy o sestavení Rubikovy kostky se odehrávaly v době, kdy internet ještě nebyl tak rozšířený a moje mysl byla nastavená, že když něco nevím, podívám se na internet, abych se to naučil.

Z důvodu aktuální situace a dlouhého trávení času v domácnosti jsem si po dlouhé době začal pohrávat s myšlenkou, že bych se k Rubikově kostce opět vrátil a pokusil se ji znovu, nyní však s pomocí internetu, sestavit. Při hledání návodů na to, jak sestavit Rubikovu kostku, jsem kromě úžasných videí se sestavením kostky do pár vteřin, narazil na to, že existuje elektronická verze kostky, která se jmenuje GoCube. Ta se spáruje s vaším telefonem a prostřednictvím aplikace vás učí, jakým způsobem poskládat efektivně Rubikovu kostku.

Zda již umím poskládat Rubikovu kostku? Mohu rovnou prozradit, že ji sestavit stále neumím, ale již alespoň vím, jakým způsobem se mám při jejím sestavování orientovat, na co hledět a jak postupovat. A věřím, že zanedlouho budu i úspěšným stavitelem Rubikovy kostky v podání GoCube s přízviskem Edge.

Balení

Do rukou se mi dostala krabička s nadpisem Particula a logem GoCube. Balení je poměrně důmyslné, jelikož se nejedná o standardní balení, které známe z prostředí telefonů. Balení je totiž ve tvaru kostky a otevírá se do strany, následně se rozloží na dva útvary v podobě trojúhelníků. Uvnitř na vás čeká Rubikova kostka s názvem GoCube, která je ale menší než standardní plastová kostka, kterou známe. Veškeré příslušenství se nachází ve druhé části trojúhelníkové krabičky, kde se skrývá nabíjecí část. Jedná se speciální adaptér, který napojíte na kostku, z druhé strany je zakončen běžným USB male. Navíc je tu základní návod, jak s kostkou pracovat a jak ji propojit s telefonem. V balení se též nachází stojánek, který je velice chytře vymyšlený, dá se do něj zapojit i napájení kostky. V krabičce nalezneme též tmavý pytlíček pro přenos kostky.

Konstrukce

Vzpomínám si na Rubikovu kostku, kterou jsme měli v 90. letech doma. Ta byla na pohmat zcela odlišná od GoCube kostky, kterou naleznete v tomto balení. Chytrá kostka má oblé hrany, zvláštně klouže v rukou, což je ve výsledku výhoda, jelikož se dají rychleji otáčet jednotlivé strany. Kostka při otáčení vydává jemné cvakavé zvuky, není to však nic hrozného. Když se člověk snaží okraje dát pryč od sebe, může nahlédnout dovnitř na plastové spoje kostky. Každopádně kostka je bytelná a drží při sobě velice dobře. Ve výsledku nemám, co bych jí vykl ze strany konstrukčního zpracování.

Při jednom online souboji, kde bylo nutné se řídit co nejrychleji instrukcemi o otáčení stran kostky, se mi podařilo nechtěně vyloupnout bílozelenou kostičku, kterou jsem se asi pět minut následně snažil dostat zpět tak, abych nezničil malinké plastové výstupky, díky kterým dílek držel v kostce. Aplikace problém nerozpoznala, kostka naštěstí nebyla nijak poškozena. Dílek zatím drží, uvidím, zda bude volnější a bude vypadávat častěji, zatím se situace neopakovala.

Výdrž baterie je výrobcem udávána na 30 hodin a doba nabíjení je na dvě hodiny. Po třech týdnech používání kostky jednou za dva dny večer jsem na 50 % a musím uznat, že výdrž je doopravdy skvělá.

Párování s telefonem

První spárování bylo pro mě lehce zmatečné, kostka se rozsvítila, spustil jsem aplikaci a úplně přesně jsem nevěděl, jestli se již spárovala po zapnutí Bluetooth, povolení lokace a všech různých požadavků (úložiště a další). Každopádně jenom stačilo zadat pouze jméno kostky, které si uživatel sám vymyslí. Následně stačilo na nově vytvořené jméno kliknout, kostka problikla a spárování bylo hotovo. Po kliknutí na vytvořené jméno kostky jsem byl přenesen do jiného vizuálního rozhraní, ve kterém se mi objevila kostka, kterou právě držíte v ruce a na obrazovce se zrcadlilo to, jak jsem kostku nakláněl, jak jsem ji držel a jak jsem s ní otáčel.

Pro připojení nestačí mít kostku položenou na stole u sebe, je potřeba mít ji v ruce, nejlépe otočit alespoň jednou stranou, jinak telefon není schopen se ke kostce připojit. Pohybem ji probudíte z režimu spánku.

Aplikace

Pro možnost využívání naplno chytrých funkcí kostky GoCube musíte mít chytrý telefon či tablet s Androidem 5.1 a vyšší nebo iPhone 6s a vyšší. Aplikace se nedočkává mnoha aktualizací, při psaní recenze bylo datum poslední aktualizace z července 2021. Na hlavní straně tak stále svítí tlačítko pro RedBull Rubik’s World Championship 2021, který skončil v měsíci listopadu. Vývoj se zatím neobtěžoval již neaktuální událost z aplikace odebrat.

Aplikace by si s z mého pohledu zasloužila vylepšení po grafické stránce, jelikož uživatelské prostředí není úplně přehledné, nastavení není úplně dotažené. Data se sice zálohují k účtu, ale možnosti přihlášení jsou omezené jen na e-mail a heslo, nebo na prostřednictví Facebooku. Chybí propojení s Google Plays Games, nebo pro povzbuzení v úspěších při skládání kostky mi chyběly různorodé achievemetny. GoCube aplikace však není ve výsledku špatná, kromě funkce Scramble, po spuštění se mi mnohokrát objevila bílá obrazovka a nic se nedělo, nebylo možné hrát proti soupeři online. Problém jsem vyřešil až odhlášením z aplikace. Vše, co se týče single playeru, funguje dobře a bez problémů. Na hlavní straně jsou dostupné i podrobné statistiky. Jelikož jsem nepostoupil do situace, kdy jsem schopen složit kostku či vyhrát online zápas, není z mého screenu možné vidět, jak jsou data zobrazována, na YouTube jsou však k nalezení videa s náhledem do statistik úspěšnějších uživatelů.

GoCube™ Particula Zdarma ANDROID

GoCube??? The Classic Puzzle Reinvented Zdarma iOS

Souboje online

Aplikace GoCube poskytuje úžasnou zábavu v podobě online zápasů. Moje snahy o poražení soupeře byly marné, i když jsem zvolil nejnižší úroveň pro začátečníky nazvanou Londýn. Soutěž v poskládání kostky jsem suverénně prohrál za dvě minuty, kdy protihráč stihl mít kostku celou poskládanou, zatímco já se radoval z bílé daisy. Obával jsem se, že matchmaking bude trvat dlouhé minuty

Na výběr je zde z her Pro Cuber, Scrambling, Challenge a Rescramble. Pro Cuber je standardní verze souboje, rozházíte dle pokynů kostku a pak už soutěžíte v reálném čase proti online soupeři. Scrambling je skvělá verze pro úplné začáítečníky. Jelikož je potřeba se nejprve naučit značky pro pokyny s otáčením stran kostky, tak právě při tomto souboji musíte porazit protihráče v nejrychlejším složení kostky. Neskládáte však tzv. z hlavy, ale podle přesně daných pokynů. Aplikace totiž ví, jaké tahy máte udělat, abyste kostku složili. Tímto tedy slepě kostku poskládáte, avšak cílem je naučit se správné rozpoložení prstů a zafixování si grifů se znaky B, U, D, R‘ a další.

Challnege nabízí souboj dvou hráčů, kde je cílem složit jednu stranu kostky dle zadaného vzoru. Pro začátečníky je to velice náročné. Poslední, taktéž velice náročnou hrou, je Rescramble, kde je za cíl rozložit kostku z poskládaného stavu do vzoru, který je ukázán na obrázku.

Nechybí ani Solo verze, ve které nejdříve podle pokynů rozházíte kostku a pak soutěžíte s časem.

Akademie pro úspěšné poskládání

Akademie je úžasné místo, ve kterém se začátečníci jako já učí, jak docílit poskládání kostky. Nejdřív je k dispozici teorie a pak se postupuje od jednodušších úkolů k náročnějším. Různé postupy a tipy na skládání jsou názorně vysvětleny a následně je na uživateli, aby se snažil dle zadaných pokynů zreplikovat to, co se naučil. Pokud si hráč neví rady, jsou k dispozici další video nápovědy. Jsou sice v angličtině, čeština chybí, ale namluvené jsou srozumitelně. Dostupný je přehled i všech instruktážních videí, u nich však postrádám jakoukoliv možnost uživatelského rozhraní. Není vidět, jak jsou dlouhá, nejdou vrátit zpět, jdou jen pozastavit. Musí být přehrána celá, aby mohla být spuštěna znovu, což je často otravné. Obsah na nich je však srozumitelný.

Spoustu her pro zábavu

Kromě učení se, jak správně a rychle sestavit kostku, obsahuje aplikace obrovské množství další zábavy, kterou můžete vyzkoušet prostřednictvím propojení aplikace a kostky. V aplikaci je k dispozici šest her: Cubeysizer, Paint It, Simon, Cube Hero, Maze a Patterns. Cubyseizer je milá hra, kde pomocí správného otáčení jednotlivých částí kostky hrajete na klavír. Můžete si například „poskládat“ Ódu na radost. Chce to trošku praxe, abyste skladbu zahráli dobře, ale výsledek potěší. U CubeArt musíte do určitého časového limitu poskládat danou stranu kostky dle předem určeného vzoru. Pro začátečníky je to velice náročné.

Simon Cube potrénuje vaši paměť, musíte si totiž zapamatovat jednotlivá otočení kostky, která vám byla předem ukázána, a pak je zopakovat. Obtížnost je každou úrovní náročnější. Cube Hero je obdoba české VR hry Beat Saber, akorát místo máchání rukama v prostoru otáčíte stranami kostky. Maze je bludiště, kde se snažíte pomocí naklápění kostky dostat kuličku z jednoho bodu do druhého. Poslední hrou jsou Patterns, kde musí hráč Rubikovu kostku složit tak, aby vytvořila nějaký vzor. U každého vzoru je přesný návod, jak otáčet, takže můžete zvolit, zda budete slepě následovat návod, nebo se pokusíte o nemožné a zkusíte se k zadanému vzoru propracovat sami.

Závěrečné zhodnocení

Rubikova kostka se nyní prodává za cenu kolem 2 500 Kč. Z oficiálního e-shopu ze zahraničí ji můžete pořídit za 1 500 Kč. Pokud budete chtít původní starou mechanickou, tu koupíte kolem 400 Kč. Pokud se chcete doopravdy s chytrým pomocníkem naučit skládat Rubikovu kostku a následně si pak s ní užít mnoho zábavy v podobě her a zápasů v aplikaci, doporučuji pořídit si tento dárek. S Rubikovou kostkou od GoCube je doopravdy obrovská zábava. Nepamatuji si, kdy jsem byl doslova nadšený z takové „hračky“. Pokud máte motivaci a píli, chytrá hračka vás zabaví déle než na pár večerů, což vám ze své zkušenosti můžu garantovat. I když neumíte skládat kostku jako já, věřím, že i stejně jako mně se vám u skládání, učení a pochopení výukových videí mnohokrát udělá úsměv na tváři a zaplaví vás pocit, že jste se něco naučili a následně sami zvládli aplikovat v praxi. Několikeré spontánní zvolání „jupí“ dle mého názoru skvěle obhajuje lehce vyšší cenu. I přes některé neduhy aplikace je GoCube vhodný dárek, který při troše píle ze strany uživatele zajistí dobrý pocit z úspěchu při skládání.

Existuje i verze s názvem GoCube X podobná původní kostce ze 70. let, tu můžete pořídit levněji, chybí jí však některé vlastnosti GoCube ve verzi Edge, například nezrcadlení kostky do aplikace v 3D podání, podsvícení kostky či online souboje. Porovnání je dostupné na webu výrobce. Osobně bych doporučil lepší verzi Edge, i když se mi vzhledově nelíbí jako verze X, ale možnost hrát online souboje je uchvacující a rozhodně stojí za připlacení si.



