Výrobce udržitelných telefonů přichází s modelem pro děti Teracube Thrive. Za funkčnost musíte platit měsíční předplatné

Teracube spustil svojí třetí kampaň na Indiegogo na výběr peněz pro tvorbu nového telefonu. Nyní se zaměřuje na děti a chce získat peníze od rodičů, kteří chtějí pořídit dětem chytrý telefon, na kterém mohou strávit jen určitý čas a dělat jen omezené věci. Předchozí telefony od Teracube cílily na čtyřletou udržitelnost a ekologicky zvolené materiály k tvorbě telefonu. Teracube Thrive však sází na novou vlastní nástavbu ThriveOS, která má rodičům zaručit, že ani „nejchytřejší dítě“ (do 17 let) jejich limitovací prvky neobejde.

Měsíční předplatné za možnost používání telefonu

Teracube se vzdal mantry ekologie a nenabízí výrobu z ekologických materiálů či čtyřletou podporu. Nově se snaží založit si pravidelný přísun peněz. Aby telefon na telefonu fungovala nástavba Androidu 12 nazvaná ThriveOS, musí uživatel za její funkčnost platit. Pokud si telefon koupí uživatel v předprodeji za 99 amerických dolarů (cca 2 300 Kč), může platit 9 dolarů měsíčně (200 Kč), pokud chce, aby mu telefon fungoval. Pokud si telefon koupí později v rámci běžného prodeje, zaplatí za telefon 199 amerických dolarů (4 500 Kč) a měsíčně k tomu bude platit 15 dolarů (350 Kč). Pokud si funkčnost telefonu nebude předplácet, budou mu fungovat pouze následují funkce: volání, sms, kalkulačka a kalendář. Možná si ještě udělá snímek, to již však výrobce nezmiňuje. Sám výrobce neví, jak dlouho bude nástavbu podporovat. Navíc uvedl, že nyní není možné telefon s ThriveOS přehrát jinou ROM, avšak plánuje takovou možnost zavést.

Případně si můžete koupit telefon za 249 dolarů (5 800 Kč) a mít na dva roky předplaceno. Telefony Teracube Thrive by měly vejít do produkce již v červnu a první kousky by se k zákazníkům měly dostat v ke konci léta. Na Indiegogo platformě se po třech týdnech od spuštění kampaně resetovalo počítadlo a nyní se ukazuje, že projekt podpořil jeden člověk. Zda bude projekt úspěšný, není tedy zřejmé.

Teracube Thrive bohužel nedisponuje skvělými parametry. Výrobce uvádí, že pro děti jsou dostačující. Zvláště, pokud na telefonu budou moci strávit jen omezený čas a budou mít povolené určité aplikace. Thrive se zaměřuje na dvě funkce: sledování času zapnuté obrazovky a povolené aplikace k používání. Rodiče si například nemohou ověřit polohu dítěte. Po hardwarové stránce získal Thrive procesor MediaTek Helio A25 a k tomu 4 GB RAM. K focení slouží dvojice 13 a 8MPx snímačů a na selfie poslouží další 8MPx fotoaparát. Telefonu například nechybí NFC, podporou 5G sítí však nedisponuje. Napájení má skrze USB-C, vedle kterého se nachází jack na sluchátka. Teracube Thrive přijde s předinstalovaným tvrzeným sklem a ochranným krytem v zelené barvě, samotný telefon je černý.

