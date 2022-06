S iOS 16 bude možné použít iPhone jako vysílačku

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple představil iOS 16 a v rámci představování se spíše zaměřil na přizpůsobitelnost, ale hodně změn se odehrálo na pozadí, tedy v části pro vývojáře. Jedna novinka je tak trochu překvapující, jelikož přináší poměrně starou funkcionalitu.

iOS 16 oficiálně, Apple se zaměřil na přizpůsobení

iPhone jako vysílačka

V rámci API u iOS 16 je novinka nazvaná Push to Talk, tedy ve své podstatě možnost posílání hlasových zpráv. Lépe se funkcionalita popisuje jako alternativa k vysílačkám. Jde ale jen o API a záleží jen na vývojářích, jestli tuto novinku implementují do svých aplikací či nikoliv. Do této chvíle vývojáři mohli maximálně nechat běžet na pozadí aktivní hovor, případně přehrávat nějaké audio, ale nebyla zde možnost nějaké interakce.

Vývojáři tak budou moci vytvořit aplikaci, která nabídne poslech hlasové zprávy a vytvoření nové pro přímé odeslání jednomu kontaktu nebo celé skupině. Aplikace přitom nemusí být na popředí. Vše bude fungovat na pozadí a uživatel bude jen informován o novém vzkazu, na který může ihned reagovat.

Díky Push to Talk API jsou hlasové zprávy odesílány a přehrávány v reálném čase. Je zde ale jedna komplikace. API je jen rozhraní pro vytvoření takové funkce, ale pozadí, tedy zpracování se budou muset vývojáři postarat sami. Na druhou stranu asi vzniknou aplikace, které budou moci lépe spojit uživatele a třeba dočasně nahradit vysílačku pro rychlejší komunikaci.

