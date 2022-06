První virtuální operátor přichází s eSIM

Zdroj: T-Mobile

Možná ani nevíte, ale původní velikost SIM karty se rovnala platební kartě. Již dlouhou dobu ale nic takového není k dispozici. Za posledních několik let jsme se dočkali zmenšování na miniSIM, mikroSIM a až na nanoSIM. Zde to ale nekončí. Mobilní operátoři již nabízí i eSIM, tedy elektronickou SIM kartu, pro kterou je potřeba mít vybavený smartphone speciálním čipem. Ale nemusí se jednat jen o mobil.

Například O2 konečně uvedlo program eSIM pro chytré hodinky, byť zatím je k dispozici jen pro jeden model, ale brzy se dočkáme rozšíření. Dnes zde ale máme jinou novinku, která se týká virtuálního operátora.

SAZKAmobil a eSIM

Virtuální operátoři nejsou nějak moc progresivní, co se týče technologií, jelikož jsou odkázání na to, co jim více méně dovolí běžný operátor, u kterého používají mobilní síť. Naštěstí se to netýká eSIM, jak dokazuje SAZKAmobil. Tento virtuál jako první ve své kategorii nabízí svým zákazníkům eSIM.

„SAZKAmobil je další operátor, který nabízí svým zákazníkům eSIM. Zákazníci si mohou pořídit virtuální SIM jednoduše v e-shopu nebo internetové Samoobsluze a začít využívat našich služeb okamžitě,“ říká Jan Schmiedhammer, ředitel SAZKAmobilu a dodává: „Navíc do konce července si zákazníci mohou koupit novou eSIM nebo i klasickou SIM se slevou 50 %.“

Je zde ale podmínka, že musíte mít mobilní telefon vybavený čipem pro eSIM. Virtuál uvádí, že největší výhodou není ekologičtější technologie, ale také možnost mít rovnou několik profilů v mobilním telefonu, kde stačí přepínat.

Možná se konečně dočkáme iSIM, firmy se pochlubily prototypem

Jak uvádí SAZKAmobil, je zde navíc speciální akce, v rámci které lze získat i eSIM za poloviční cenu, tedy 75 Kč, přičemž je k dispozici kredit ve výši 150 Kč. Akce samotná platí jen do konce července.

