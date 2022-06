Zdroj: TCL

Pokud hledáte mobilní telefon se stylusem, je nabídka poněkud omezená. Pakliže si přidáte ještě podmínku, že musí mít slot na tento stylus v těle, zjistíte že až tak velký výběr není. Dá se říci, že top modelovou třídu okupuje Samsung, tu nejnižší pak Motorola. Nyní se ale přidává TCL se svým modelem TCL STYLUS 5G.

TCL STYLUS 5G

Jak již bylo naznačeno, tak TCL STYLUS 5G spadá do střední třídy. Cena této novinky byla nastavena na 258 dolarů, což je v přepočtu 5 900 Kč bez daně. Zatím je tento mobil dostupný v USA, ale plánuje se globální rozšíření. Pakliže se novinka dostane do Česka, mohla by se cena pohybovat kolem 7 600 Kč.

Jak je vidět na obrázku níže, mobil má prostor pro stylus ve svém těle. Z popisu tohoto doplňku jsme pochopili, že se nejedná o aktivní stylus, nebo respektive nemá Bluetooth spojení s mobilním telefonem. Ten se svými specifikacemi zapadá do střední třídy.

O výkon se zde stará Dimensity 700 od Mediateku, displej má Full HD+ rozlišení a všemu dodává energii baterie o kapacitě 4000 mAh. Na zadní straně jsou čtyři foťáky, ale dva z nich mají po 2 MPx, třetí má 5 MPx a slouží pro ultra širokoúhlé snímání, hlavní se pak může pochlubit 50MPx senzorem.

Specifikace

displej: 6,81 palců, 2460 x 1050 pixelů (Full HD+), LCD, 500 nitů

procesor: Dimensity 700

RAM: 4 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Android 12

Foťáky: zadní – 50 MPx 5 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx 2 MPx přední – 13 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm jack

5G, LTE, GPS, WiFi 5, Bluetooth 5.2, NFC, USB C

rozměry: 169,6 x 76,5 x 8,98 mm; 213 gramů

baterie: 4000 mAh + 18W

Zdroje: tcl.com, gsmarena.com



Domů » Články » Už i TCL má mobil se stylusem, který ukryjete v těle mobilu

reklama reklama