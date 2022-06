Obchod Play přišel o jednu sekci

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google postupně mění své služby a snaží se najít optimální rovnováhu. Příkladem může být nedávné oznámení o spojení komunikačních služeb Google Duo a Google Meet do jedné služby, která bude obstarávat všechny video hovory, i tedy ty pracovní. Není to ale tak dávno, co začala společnost dělat změny kolem filmů a pořadů v rámci Obchodu Play.

Google spojuje Meet a Duo do jedné aplikace

Filmy už jen v Google TV

Již v březnu jsme vás informovali, že centrem pro filmy, pořady a další podobný obsah se stane aplikace Google TV, která v USA nabízí také běžné televizní kanály. V našich končinách je sice nabídka omezená, ale přejímá všechny zápůjčky nebo koupě filmů a pořadů. Co se týče aplikace Obchod Play, již nyní byste neměli vidět sekci pro filmy.

Veškerou svou sbírku na mobilu najdete jen v aplikaci Google TV. Obchod Play tak nabízí jen aplikace, hry a knihy. Sekce pro filmy ale ještě nevymizela z webového Obchodu Play, který po dlouhé době čekání má novou podobu, jak jsme vás informovali na začátku týden.

Obchod Play konečně poskytuje informace o kompatibilitě

Google se tak trochu vyhýbá změnám ve webovém prostředí a je otázkou, jestli se dočkáme osamostatnění i v tomto prostředí. V tuto chvíli provozuje webovou stránku tv.google, ale ta se zaměřuje na streamovací službu Google TV jako takovou, takže je koncipovaná spíše pro USA. Neobsahuje jakýkoliv obsah v podobě filmů a pořadů.

