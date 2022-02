Reproduktory AQ Labrador 39 – radost poslouchat [recenze]

Zdroj: Dotekománie

Dnes se v recenzi opět zaměříme na něco speciálního a to na reproduktory AQ Labrador 39 od české značky Acoustique Quality. Jedná se o reprosoustavu v netradičním tvaru lichoběžníku se zajímavým designem navíc vyráběnou v ČR. Jaký je jejich zvukový výstup v realitě? Jak je vůbec propojit s telefonem a udělat z nich chytré reproduktory? Nejen na tyto otázky si dnes odpovíme.

Konstrukce

Jedná se svým způsobem o klasické reprobedny, které však zdaleka nejsou jen tak obyčejné. Na první pohled zaujme jejich tvar – box je totiž lichoběžník a nikoliv obyčejný nudný kvádr. To však není jen designová záležitost, díky tomuto tvaru je minimalizováno stojaté vlnění uvnitř. Laicky řečeno nedojde tedy k takovému zkreslení zvuku.

Esteticky to také vypadá zajímavě a v kombinaci s povrchem z přírodní dýhy to může pěkně doplnit nejen váš obývací pokoj. My jsme testovali barevnou variantu ořech, můžete mít ale i dub nebo černý jasan. Všechny ale mají texturu dřeva, což musím uznat, že se nemusí všude hodit. Kvalita zpracování je prvotřídní.

Krycí mřížka je uchycena na těle reproduktorů magneticky, takže ji lze kdykoliv jednoduše sundat. Tento detail se mi moc líbí, navíc magnety nejsou na dřevu nikde vidět. Celkově se jedná o relativně velké bedny, jejich rozměry jsou 18 cm x 38 cm x 26 cm. Určitě je tak třeba předem dobře promyslet, kam je umístit. My je testovali vedle 55″ televize, kam se na stolek tak tak vešly.

Zvukový výstup

Zvuk zajišťují tedy celkem jen dva reproduktory, oddělený basák zde nehledejte. To ale ve finále nic neznamená, basy si totiž užijete i tak a navíc tedy ušetříte nějaké to místo ve vašem pokoji. Středobasový reproduktor je 5“ od značky Scan-Speak. O výšky se pak stará tweeter Vifa o velikosti 1 palec.

Výrobce uvádí, že jsou reproduktory AQ Labrador 39 vhodné do menšího pokoje, ložnice nebo pracovny. Osobně jsem je testoval v mírně větším obývacím pokoji a i tam se podle mě skvěle hodí. Zvuk se z nich linul krásný, basy jsou rozhodně znatelné, vždy však záleží, jak intenzivní basy vyžadujete a i na vaší místnosti. Já byl s basovou složkou maximálně spokojen, přišla mi skvěle vyladěná, nebyla ani příliš nevýrazná, ani naopak moc rušivá.

Středy a výšky zvládá sestava také reprodukovat velmi věrně a při správném nasměrování přímo na vaši osobu si užijete opravdu krásný jemný zvuk. Celkový výkon je pak 120 W a maximální hlasitost je vskutku vysoká.

Specifikace:

Systém: 2-pásmový

Impedance: 8 Ω

Šumový výkon: 60 W

Hudební výkon: 120 W

Citlivost: 87dB / 1 W / 1 m

Kmitočtový rozsah: 45 Hz – 30 kHz v 6 dB pásmu

Výhybka: 12,12 dB / oct

Rozměry (Š x V x H): 180 mm (115 mm zadní stěna) x 380 mm x 260 mm (270 mm včetně mřížky)

Ozvučnice typu bassreflex

Hmotnost: 7,1 kg

Objem: 6 l

Propojení s telefonem

Nejedná se o žádné chytré reproduktory, to je nutné brát v potaz. Sami o sobě si z nich navíc hudbu ani nepustíte, radši to pro čtenáře zvyklé na chytré repráčky zmiňuji. Tohle je stará škola, budete potřebovat zesilovač. Ten si však můžete koupit i chytrý a díky němu pak pohodlně pouštět hudbu třeba přes Chromecast nebo AirPlay. My konkrétně testovali AQ Labrador 39 se zesilovačem Arcam Solo Uno.

Právě díky tomuto zesilovači, který můžete vidět na snímku vlevo výše (větší stříbrná krabička), si můžete užívat bez problémů stream z mobilu či jiného zařízení. K internetu je možné ho připojit buď kabelem nebo bezdrátově přes WiFi.

Není problém pak v případě zájmu propojit Arcam také s vaší televizí, nicméně to lze pouze pomocí klasického 3,5mm jacku, optický výstup zesilovač nemá, což je trochu škoda.

Arcam Solo Uno specifikace:

Frekvenční odezva: 10 Hz – 20 kHz

Nominální citlivost: 2 V

Poměr signál / šum: 117 dB

Rozměry: 140 x 52 x 213 mm (š x v x h)

Hmotnost: 1,5 kg

Zhodnocení AQ Labrador 39

Tyhle reproduktory nejsou pro každého. Není to žádný soundbar k televizi ani jiný chytrý reproduktor, jedná se o poctivou repro sestavu. Ta nabízí velmi kvalitní zpracování, zajímavý design v čele s lichoběžníkovou konstrukcí s magneticky odnímatelnou mřížkou. Potěší také výroba v České republice, což již opravdu není běžné. Je ale pravda, že právě design s dřevem se nemusí líbit každému.

Zvukový výstup je prvotřídní a pokud si vystačíte se sestavou dvou reproduktorů, řekl bych že vás zvuk uspokojí. Cenovka se dnes pohybuje kolem 19 990 Kč, což rozhodně není málo a musíte brát v potaz, že potřebujete ještě zmíněný zesilovač. My měli Arcom Solo Uno, jehož cena je pak kolem 18 tisíc korun. Celkově se tak nejedná o levnou záležitost, dostanete však velmi kvalitní repro sestavu se skvěle vyváženým zvukem.

Klady

vynikající zvukový výstup

kvalitní zpracování

výroba v ČR

magneticky odnímatelná mřížka

Zápory

design s dřevěnou texturou se nehodí do každého pokoje

z principu potřebujete ještě zesilovač a to nemusí každému vyhovovat



