Oukitel WP19 je odolný smartphone, který přinese baterii s obří kapacitou 21 000 mAh

Vzhledem k tomu, že se výkon moderních smartphonů stále navyšuje, rostou i požadavky na baterie a jejich kapacitu, která dokáže tak vysoké výkonnostní požadavky uspokojit. Nový smartphone Oukitel WP19 by měl přijít s baterií, jež nabídne bezkonkurenční kapacitu 21 000 mAh.

Oukitel WP19 přichází s baterií s bezkonkurenční kapacitou

Čínský výrobce chce přijít s telefonem, který vyřeší problém s nutností řešit to, aby se telefon jen tak nevybil. S takovou kapacitou to opravdu nebude jednoduché. Baterie s touto kapacitou by telefonu měla zajistit zhruba týdenní výdrž. Podle oficiálních informací by baterie měla telefonu zajistit až 122 hodin nepřetržitého volání, až 123 hodin nepřetržitého přehrávání hudby, až 36 hodin nepřetržitého sledování videa a až 2 252 hodin (94 dní) pohotovostního režimu.

Takto veliká baterie však přináší i své nevýhody. Jedna navyšuje váhu a rozměry telefonu. Zde by se samozřejmě nemuselo jednat nutně o problém, jelikož telefon svou konstrukcí je předurčen jako outdoorový. Problém spočívá v delším čase nutném pro plné nabití baterie. To zabere zhruba 4 hodiny a to i přes to, že by měl být telefon vybaven rychlým 27W nabíjením.

Oukitel WP19, jak již bylo zmíněno, je odolný outdoorový telefon, který je vybaven krytím IP68/69 a vojenským standardem MIL STD 810G, díky čemuž odolá vodě i prachu. Dále je vybaven 6,78palcovým displejem s FullHD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Dostatek výkonu mu zajistí procesor Mediatek Helio G95 SoC a 8 GB paměti RAM. Pro data pak poslouží interní 256GB úložiště.

Na zadní straně je telefon vybaven 64MPx hlavním fotoaparátem a 2MPx makro snímačem, které doplní IR modul Sony Night Vision. Pro selfie snímky je k dispozici přední fotoaparát s rozlišením 16 MPx. Telefon bude vybaven Androidem 12 a je k dispozici za cenu 694 eur, což v přepočtu činí zhruba 17 359 Kč.



