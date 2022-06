Hlubší integrace Youtube Music v Androidu 12

Zdroj: Youtube

Android 12 přišel před rokem a obsahoval mnoho novinek, ale ne všechny se musí ihned objevit mezi uživateli, jelikož záleží, jestli je vývojáři využijí, či nikoliv. Jedna z takových funkcí se týkala samotného doporučení hudby v rychlém nastavení, tedy v rolovací liště (nastavení nad notifikacemi). Jak se ukazuje, Youtube Music dostává takovou podporu.

Doporučená hudba

Pokud používáte Youtube Music, asi sem tam dostanete doporučení přímo do notifikací. Ukazuje se, že nyní zavádí novinku využívající možnosti Androidu 12. Na starších verzích systému se nic takového neobjeví, jelikož to není součástí systému. Místo toho, aby doporučená hudba byla v notifikacích, tak se přesune o něco výše. Své místo má hned v panelu rychlého nastavení.

Jde o zvláštní rozhodnutí, ale možná i pochopitelné, jelikož v této oblasti se normálně zobrazuje mini přehrávač nejen pro Youtube Music. Při plném rozbalení lišty se samotný widget zvětší a přesune se do nižší pozice. To se ale také ovlivní pozici tlačítek pro úpravu, nastavení a vypnutí.

Zdroj: 9to5google (se souhlasem)

Zatím Youtube Music dostává toto rozšíření pozvolna, ale pokud se vám vůbec nelíbí, jde to vypnout. Bohužel si nemůžete vybrat aplikaci, která zde bude mít doporučení, a která nikoliv. Musíte jít do nastavení, do zvuků a zde najít položku Média. Zde stačí zrušit Zobrazovat doporučení médií.

