Messenger se zřejmě vrátí do aplikace Facebook

Před osmi lety jsme se dočkali rozhodnutí společnosti Facebook (dnes Meta), že jediná aplikace se rozdělí na dvě. Od té doby zde máme dedikovanou aplikaci Facebook jako sociální síť a Messenger pro samotnou komunikaci. Jak jste si možná v poslední době mohli všimnout, tak dochází například k integraci Reels z Instagramu do Facebooku, ale asi bude následovat návrat Messengeru.

Messenger a Facebook znovu spolu?

Zatím se nejedná o oficiální informace, co se týče spojení svou aplikací. Webu The Verge se podařilo získat interní dokument společnosti Meta, v kterém se vyjadřuje Tom Alison, výkonný ředitel pro Facebook. V jedné pasáži se konkrétně vyjadřuje k budoucnosti sociální sítě a komunikační platformy, respektive k samotným aplikacím.

Dle jeho slov momentálně začíná spolupráce mezi týmy, přičemž výsledkem bude částečné spojení Messengeru a Facebooku. Dle vyjádření si nemyslíme, že by došlo ke zrušení aplikace Messenger. Spíše bude částečně dostupná v aplikaci Facebook. Odhadujeme, že zde bude jen základní rozhraní, v kterém byste se měli dozvědět, kdo vám píše, případně mít možnost někomu napsat.

Zatím nevíme, co všechno bude dostupné a jak daleko vývojové týmy zajdou. Na to si budeme muset počkat, ale zatím nevíme, kdy a jestli uvidíme nějaké výsledky tohoto vývoje. Je docela možné, že dojde ke zrušení, případně bude tato novinka dostupná až za delší dobu. Ostatně se stále pracuje na propojení Messengeru, WhatsApp a Instagramu, a nevypadá to, že bychom se nějak brzy mohli dočkat unifikovaného systému komunikace mezi platformami.

