Youtube Go končí, náhrada nebude

Před pár lety Google spustil program Go, tedy spíše verze softwaru s přívlastkem Go, které se zaměřují na nižší hardwarové nároky a slabší připojení k internetu. Stále je k dispozici například Android Go, který je dodáván na mobily se slabšími specifikacemi. Kromě toho byla představena i aplikace Youtube Go, ale ta brzy zmizí dle nového oznámení.

Aplikace Youtube Go byla uvedena v roce 2016 a její hlavní předností byla možnost si stáhnout videa do zařízení, přičemž si uživatel mohl vybrat kvalitu i podle velikosti staženého souboru. Celkově byla aplikace modifikována, nebo spíše naprogramována, aby zařízení zatěžovala co nejméně. Nejenže tedy mohla spotřebovávat méně dat při používání, ale nebylo potřeba mobilu s lepšími specifikacemi.

Člen týmu Youtube informuje, že aplikace Youtube Go bude ukončena v srpnu tohoto roku. Bohužel nejsou k dispozici přesné informace, jak bude ukončení probíhat. Je možné, že první jen zmizí z Obchodu Play, ale ve hře je také kompletní odstřižení aplikace a ta přestane jednoduše fungovat. Budeme si muset počkat, jak vlastně bude řešen zánik.

Za Youtube Go nebude existovat náhrada. Místo této verze mají uživatelé přejít na standardní aplikaci nebo na webové rozhraní. Jednak se nabízí více možností, ale také je k dispozici lepší rozhraní, aspoň dle Youtube. Sice jsme se nedočkali nějakého vysvětlení, proč dochází ukončení, ale asi se již nevyplatilo udržovat Youtube Go a stále zajišťovat podporu.

