WhatsApp pravděpodobně brzy umožní v tichosti opustit skupinový chat

WhatsApp pro iOS a Android by pravděpodobně brzy mohl získat novou funkci, která umožní uživatelů, kteří jsou součástí skupinového chatu, nepozorovaně opustit skupinu.

WhatsApp aktuálně umožňuje do skupiny přijmout až 512 uživatelů. Pokud někdo opustí skupinový chat tato informace se objevuje ve vláknu zpráv. Při tak velkém množství, kdy lidé přicházejí a zase odcházejí, to může obtěžovat. Nově by tedy při odhlášení ze skupinového chatu obdržel informaci pouze správce skupiny. Novinka je aktuálně ve fázi testování, nicméně v nadcházející aktualizaci by měla být dostupná globálně.

WhatsApp rovněž připravuje možnost předplatného pro svou aplikaci WhatsApp pro firmy. Díky předplatnému budou mít firmy možnost připojit k jednomu účtu až 10 zařízení. Vedle této funkce by firmy také mohly používat svůj jedineční obchodní odkaz, který by mohl nahradit aktuálně používaný zkrácený. Po otevření odkazu se nyní nabízí kontaktní telefon.

