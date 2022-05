Na nových snímcích se ukazuje, jak by mohly vypadat nové Apple Watch 8

Zdroj: PhoneArena

Minulý rok před uvedením chytrých hodinek Apple Watch 7 unikly rendery, které měly odhalit jejich design. Jak se ale nyní ukazuje, uniklé rendery nebyly pro Appl Watch serie 7, ale pro sérii 8, která má být uvedena letos v září společně s novými iPhony.

Takhle by mohly vypadat nové Apple Watch 8

Podle nové zprávy by měly nové Apple Watch projít redesignem. Jak je ze snímků patrné, zaoblené sklo by mělo nahradit ploché a rovněž tělo by mělo mít ostřejší hrany. Tyto snímky ukazují, jak by nové Apple Watch 8 mohly vypadat, nicméně je nutné brát tyto zvěsti s rezervou. Finální podoba se může samozřejmě lišit.

O nových Apple Watch toho zatím příliš mnoho nevíme, nicméně se mluví o tom, že by se mělo jednat o vůbec nejlepší Apple Watch. Podle zvěstí by mohly přijít s podporou měření tělesné teploty a s novými watchOS 9 by mělo přijít i několik nových funkcí.

