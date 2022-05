Twitter zvýrazní autora, přidává Space a upravuje nabídku

Zdroj: Dotekománie

Twitter patří mezi ty společnosti, co neustále testují změny v rámci svých aplikací. Dalo by se říci, že není měsíce, kdy by nedošlo k nějaké změně. Podařily se objevit chystané změny a také jedna novinka, která se začne postupně objevovat.

Twitter chystá připnutí komentáře, Note a další novinky

Space místo komunity?

Není to tak dávno, co Twitter představil komunity i pro Android. Tato novinka si vysloužila své umístění mezi hlavními záložkami ve spodním panelu, ale dřív zde byla funkcionalita nazvaná Space, tedy formát živých podcastů. Někteří uživatelé zaznamenali, že místo Komunit se jim zobrazuje v záložkách Space. Je otázkou, jestli dojde k výměně, nebo si jen Twitter pohrává, co vlastně bude zobrazovat.

Twitter přidal autorům příspěvků nejrůznější možnosti v rámci moderování, ale tentokrát jim přidá trochu pozornosti. Pakliže dá srdíčko nějaké reakci, dojde ke zvýraznění a taková odpověď dostane štítek, že se líbí autorovi příspěvků. Ostatní tak uvidí, co se mu líbí.

Jane Manchun Wong se podařilo objevit, že se chystá drobná a celkem logická změna. Příspěvek si můžete přidat do záložek, ale takovou funkci musíte hledat v nabídce pro sdílení. Twitter funkci přesune do kontextové nabídky, kde dává větší smysl.

