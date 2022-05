Realme chystá slabšího zástupce C30

Zdroj: Realme

Poslední zástupce z řady C nebyl žádná hitparáda a společnost Realme hodlá zajít ještě dál s připravovaným telefonem C30. Ten se po stránce výbavy postaví pod model C31, který měl navrch jen díky nadstandardní kapacitě baterie. Čínský výrobce by mohl přejít k oficiálnímu oznámení do začátku letních prázdnin jako cenově nejdostupnější zařízení ve vlastní nabídce.

Úplný základ

Výrobce hodlá dopředu nasadit 6,58palcový displej s Full HD+ rozlišením, přičemž pravděpodobně půjde o obyčejný LCD panel. O hlavní výkon se postará neupřesněný procesor z dílny Unisoc. Případní zájemci dostanou na výběr ze dvou paměťových konfigurací. K 2GB paměti RAM připojí 32GB úložiště, zatímco 3GB paměť RAM bude spjata s 32GB úložištěm.

Z proporcí konstrukce můžeme vyzdvihnout tloušťku 8,48 mm nebo hmotnost 181 gramů. Článek baterie o velikosti 5 000 mAh nabídne základní technologii rychlého 10W nabíjení. Zadní část údajně získá pouze 13megapixelový objektiv, kdežto vpředu se ukáže 5megapixelová selfie kamerka. Jeden z otazníků visí nad verzí operačního systému Android. Předloha C31 běžela pod starším Androidem 11.

Úplným závěrem lze dodat, že do obchodu mají zamířit tři barevné varianty (černá, modrá, zelená) za cenu v přepočtu 2 069 Kč.

Zdroj: gizmochina.com

reklama reklama