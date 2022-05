Chystá se Redmi 11 5G, poprvé s novou generací sítí

Xiaomi Redmi Note 11; Zdroj: Redmi

Redmi produkuje mobilní telefony jako na běžícím pásu. Příkladem jsou například mobily série Redmi Note, kterých jsme se dočkali mnoho. V poslední době byly uvedeny novinky jako Redmi Note 11 SE nebo Redmi Note 11T Pro a Pro+. Právě u nich jde najít velmi slušné specifikace, až některé zapadají do vyšší střední třídy. Nyní se objevují informace o modelu Redmi 11, který poprvé přijde s 5G podporou.

Redmi 11 5G

Zatím nevíme, jak bude novinka vypadat, ale již nyní se objevily specifikace, jen neoficiální cestou. Že se bude jednat o mobil s podporou sítí páté generace ještě neznamená, že by nemohla vzniknout levnější 4G varianta, ale na to si budeme muset počkat. K představení by mělo dojít na konci června v Indii a záhy na to se mobil dostane na další trhy.

Aktuálně kolují informace, že mobil nabídne procesor Dimensity 700, tedy jeden z nejlevnějších s podporou 5G. Displej bude mít Full HD+ rozlišení a bude postaven na technologii LCD. Měl by nabídnout 90Hz frekvenci a úhlopříčku 6,58 palců, takže opět půjde o větší zařízení. Operační paměť by měla začínat na 4 GB a úložiště nabídne aspoň 64 GB.

Kapacita baterie bude 5000 mAh a nabídne se podpora 18W technologie nabíjení. Zadní strana bude vybavena 50MPx senzorem a sekundární bude jen 2MPx. Přední stran bude mít slabší senzor a měl by poskytnout 5MPx rozlišení. Více informací není, co se týče specifikací. Odhaduje se, že by Redmi 11 5G mělo stát přibližně 4 100 Kč, což je vynikající cena za 5G mobil. Jen si musíme počkat na oficiální představení, jestli se vše potvrdí.

Zdroje: dotekomanie.cz, gsmarena.com



