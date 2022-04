Vivosmart 5 se zřejmě brzy představí

Zdroj: FoneArena

Vivosmart 4 byl představen, představte si, už před čtyřmi lety. To znamená, že od roku 2018 společnost Garmin nevydala nástupce. To by se brzy mělo změnit, konečně. Informují o tom zahraniční weby FoneArena a WinFuture.

Vivosmart 5

Uniklé fotografie/rendery naznačují příchod většího OLED panelu. Rovněž se spekuluje o prodloužené výdrži, a to až sedm dní. Ruku na srdce, kdo vlastní Vivosmart 4, pravděpodobně nové funkce úplně nepotřebuje. Náramek z roku 2018 splňuje veškeré standardy, má tedy monitor srdeční frekvence, barometrický výškoměr a monitor SpO2, stejně jako upozornění na abnormální srdeční frekvenci.

Očekávejme tedy, že nástupce s číslem 5 bude tyto funkce rovněž poskytovat, k tomu by měla být přidána funkce sledování spánku, hydratace a sledování stresu. Garmin by chtěl náramek prodávat ve třech provedeních – černá, bílá a zelená. Podrobnosti o cenách a datumu vydání prozatím nejsou jasné.

