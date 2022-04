iOS 15.5 přinese podporu pro externí platební platformy

Zdroj: 9to5Mac

Apple byl nedávno mediálně natlačen k tomu, aby umožnil vývojářům a studiím přesměrovat uživatele na platební platformy třetích stran. Majitelé aplikací mají totiž problém s tím, že je Apple nutí provádět nákupy jen v rámci App Storu. Poslední beta verze iOS 15.5 odhaluje podporu pro externí nákupy.

iOS 15.5

Podle nejnovější beta verze se zdá, že Apple skutečně plánuje přivést plnou podporu pro externí platební platformy. Zajímavé je i ochrana plateb, tzn. pokud uživatel smaže aplikaci, jenž nabízí externí nákupy, iOS zobrazí upozornění, že není možné spravovat nákupy a předplatná prostřednictvím služby App Store.

Tady by mohl vzniknout menší chaos. iOS uživatelé jsou zvyklí, že veškeré nákupy spravují na jednom místě – v App Storu. Apple tedy s příchodem podpory externích plateb nebude mít kontrolu nad tím, co uživatelé nakupují. Proto může vzniknout několik proměnných, kdy uživatelé budou s platbami nespokojeni (např. aplikace nefunguje, jak má, budou chtít vrátit peníze), budou se muset obrátit přímo na dodavatele, nikoliv na prostředníka App Store. To samé platí v případě zrušení plateb, budete muset kontaktovat přímo vývojáře.

Zdrojový kód iOS 15.5 beta rovněž ukazuje, že Apple hodlá implementovat další upozornění, které se zobrazí, když uživatel poprvé otevře aplikaci nabízející externí nákupy. Tato funkce však nebude dostupná pro každou aplikaci, to mějme na paměti.

Oprávnění používat externí platební platformy mají pouze aplikace ke čtení, což jsou aplikace nabízející digitální obsah, jako jsou časopisy, knihy, videa a další. Dalším požadavkem je, že aplikace nemůže nabízet nákupy v aplikaci pomocí platformy Apple. Přesto musí být každá žádost schválena Applem.

