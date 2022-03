Zdroj: Dotekomanie.cz

WhatsApp se tváří jako nudný mobilní kecálek, což je do jisté míry pravda. Přístup vývojářů se zdá být velmi agilní, čímž je firma schopna testovat a produkovat hromadu aktualizací včetně nových funkcí. Třeba poslední iOS beta verze 22.7.0.76 přinesla podporu pro iOS 15 – dobře, tohle moc agilně zrovna nezní, když tu iOS 15 máme přes půl roku. V současnosti ale bylo zahájeno i testování posílání větších souborů do velikosti 2 GB.

WhatsApp

Malé testování aktuálně probíhá v Argentině a uživatelé mohou sdílet mediální soubory až do velikosti 2 GB. Může se to zdát úsměvně málo, mějte ale na paměti, že doposud je možné posílat soubory do 100 MB!

Konkurenční Telegram podporuje odesílání mediálních souborů do velikosti 2 GB už dva roky, takže tady jde čistě jen o dohánění konkurence. V přípravě jsou ale ještě dvě velké změny – Reactions a multi-device compatibility 2.0. První zmíněná funkce už je pro některé beta testery k dispozici. Multi-device compatibility 2.0 umožní mít jiný smartphone se stejným účtem, a dokonce bude podporovat i iPad.

WhatsApp Messenger Developer Zdarma iOS

WhatsApp Messenger WhatsApp LLC Zdarma ANDROID

Zdroj: 9to5mac.com



Domů » Články » WhatsApp testuje podporu pro velké mediální soubory

reklama reklama