Instagram rozšiřuje schopnosti moderování živého vysílání

Instagram v poslední době zrušil tři své dedikované aplikace. Jde tak vidět, že se chce soustřeďovat jen na nativní a hlavní aplikaci Instagram. Tentokrát jsme se dočkali zajímavého rozšíření, z kterého mohou těžit i běžní uživatelé.

Instagram ruší další dvě aplikace

Moderování

Instagram představil novinku v podobě moderování živého vysílání. Do této chvíle totiž musel hlídat komentářovou sekci přímo autor nebo autoři. To je samozřejmě obtížné, jelikož se chtějí hlavně věnovat samotnému obsahu a nehlídat, co kdo napíše.

Instagram tedy přidává možnost určení moderátora. Tvůrce, který založí živé vysílání, může následně vybrat jednoho uživatele, který se bude starat o pořádek v komentářích. Bohužel nemá moc pokročilých funkcí. Komentáře může například nahlašovat a následně se o vyřešení postará sám Instagram. To ve výsledku může pro uživatele, který vytvořil nevhodný komentář, znamenat i nějaký postih. Dále může moderátor odebrat diváka ze sledování přenosu nebo mu vypnout možnost komentování.

Instagram neuvádí, jestli je novinka dostupná pro všechny, nebo dojde k postupnému zavedení. Rozhodně se ale jedná o dobrou funkci a díky většímu pořádku v komentářích může být obsah přínosnější a bez spamu.



