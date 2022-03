Realme GT 2 – „první dojem mi zůstal po celou dobu“ [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Realme GT 2 je nejnovější mobil mířící do vyšší střední třídy a tak trochu se dá považovat za top model tohoto výrobce. Pokud nechcete utrácet za Realme GT 2 Pro, tak by vás mohl zaujmout základní model, u kterého je málo nedostatků. Našel jsem jednu věc, s kterou nejsem spokojen, ale to se asi podaří vyřešit v dohledné době.

Plastový neznamená špatný

V minulosti jsem byl toho názoru, že prémiové zařízení nesmí být plastové. Dnes si to již nemyslím a někteří výrobci umí pracovat s tímto materiálem. Realme se díky GT 2 řadí mezi takové. Firma si skutečně vyhrála se zadní plastovou stranou. Textura je jemná a poměrně příjemná na omak. Navíc díky tomu neklouže a ani se vám nebude potit ruka při delším držení. Rám je kovový a působí velmi bytelně. Nikde nevystupuje a ani neřeže do ruky.

Modul s foťáky vystupuje a je po hmatu znát, jelikož má ostřejší hrany. Realme si také vytyčilo místo pro designový prvek, který mírně vystupuje a obsahuje podpis designéra, který pracoval na tomto mobilu. Musím uznat, že jeho práce je znát, zejména u zvolené textury. Díky ní navíc nejdou vidět jakékoliv otisky.

Mobil má na pravé straně umístěné jen jedno tlačítko pro vypínání a zapínání displeje. Levá strana je osazena dvěma tlačítky pro ovládání hlasitosti, což je trochu netradiční umístění, aspoň tedy na mě. Tlačítka jsou kvalitní, stisk u nich je jistý a přesný. Navíc je velmi rychle najdete i po hmatu. Na horní straně je jen otvor pro mikrofon a spodní strana obsahuje USB C, další mikrofon, hlasitý reproduktor a také slot pro SIM karty.

Realme GT 2 patří mezi větší mobily a také je trochu těžší, ale to ničemu nevadí. Velmi dobře se drží a samotná textura zad je velmi příjemná. Tlačítka jsou dobře dosažitelná a kovový rám přidává na lepším pocitu z tohoto mobilu.

Nesmím vynechat přední stranu, kde společnost použila Full HD+ displej postavený na technologii AMOLED, který nabízí frekvenci až 120 Hz. Na přímém denním světle je dostatečně jasný, ale na trhu najdete jasnější displeje. Nejde tak o špičku, ale neměl jsem problém se sledováním obsahu. Chvíli jsem musel mobil učit, jak mám rád nastavení jasu, ale velmi rychle jsme se domluvili.

V zobrazovacím panelu je v horním levém rohu umístěna kamera v otvoru. Po chvíli používání jsem ale na ni zapomněl. Co musím ocenit, je použitím stereo reproduktorů. Hlavní je na spodní straně a jako druhý slouží telefonní reproduktor. Je sice slabší, ale došlo na dobré vyladění a poskytují dobrý zážitek z používání, jen jim chybí trochu více basů. Hlasitost je dostatečná.

Na závěr této kapitoly jsem si nechal vibrační mechanismus. Od mobilu vyšší střední třídy očekávám vždy přesnější vibrace a hlavně když nebude nic chrastit. Zde ale Realme hodně mile překvapilo. Mobil umí velmi přesně a důrazně zavibrovat. V těle není nějaké chrastítko. Skoro bych intenzitu přirovnal k zubní vrtačce, ale v dobrém slova smyslu. Dlouhou dobu jsem neměl v ruce mobil s tak intenzivní a přesnou haptickou odezvou. Je docela návyková.

Čtečka otisků prstů je integrovaná do displeje a je optická, takže mobil musí v daném místě rozsvítit malou část, aby došlo k zachycení otisku. Vše funguje velmi rychle a přesně. Mobil rozpoznal můj prst vždy a nebyl problém ani s trochou vlhkosti nebo znečištěním.

Chvíli jsme zkoušel hledat na Realme GT 2 něco, co by se mi vyloženě nelíbilo z pohledu konstrukce. Pokud opomenu to, že dávám přednost menším zařízením, tak jsem nic nenašel. Možná se jen obávám, jak dopadne bílá zadní strana s texturou po dlouhé době používání.

Konečně lepší fotky

Realme jsem nikdy nepovažoval za společnost, která by se snažila vklouznout do segmentu foto mobilů, ale právě Realme GT 2 mě vyvedlo z omylu. Sice nemůže ohrozit ty nejlepší foto mobily, ale má dostatečně dobrou fotografickou výbavu, která uspokojí i náročnějšího uživatele. Rozhodně oceňuji optickou stabilizaci u hlavního 50MPx snímače. Ultra širokoúhlý je zde jen pro zábavu a makro snímač ani zmiňovat nebudu, nemám pro něj pochopení.

Vše je navíc podpořeno aplikací na focení, kde se nešetřilo funkcemi a možnostmi. Pokud ale fotíte stejně jako já na automatiku po většinu doby, tak budete spokojeni. Realme GT 2 má konzistentní výsledek a za chvíli již víte, jaký snímek očekávat z jaké scény. I v noci umí foťák a software vytáhnout ze scény maximum. Nechybí noční režim, který může potěšit, ale není to na focení noční oblohy. Na co by se mohla společnost více soustředit, je vyladění barev u jednotlivých snímačů. Je zde stále vidět nepoměr.

Hardware na jedničku

Po hardwarové stránce nabízí Realme GT 2 velmi dobré specifikace. Sice se nenabízí nejnovější Snapdragon 8 Gen 1, ale Snapdragon 888 má dostatek výkonu na dlouhé roky. K tomu připočítejte velmi rychlé úložiště, operační paměť, rychlý a jasnější AMOLED displej a rychlé nabíjení, a máte velmi rychlý mobil.

Celkem mě překvapila konektivita, jelikož Realme GT 2 se dokázalo připojit k WiFi 6 na vzdálenost, kde mají problém i mnohem dražší modely. Realme zřejmě zapracovalo na anténách a je to znát. I samotné zaměření mobilu je bleskurychlé a co se týče Bluetooth, neměl jsem s ničím problém. Vše pracuje přesně tak, jak jsem očekával.

Specifikace Realme GT 2

displej: 6,62 palců, 2400 x 1080 pixelů, 120 Hz, AMOLED, Corning Gorilla 5

procesor: Snapdragon 888

RAM: 8GB/12GB LPDDR5

úložiště: 128GB/256GB UFS 3.1

Android 12 + Realme UI 3.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS, f/1.8 119° makro přední – 16 MPx

stereo

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU/QZSS

rozměry: 162,9 x 75,8 x 8,6 mm, 199,8 gramů

baterie: 5000 mAh + 65W

Software by zasloužil víc pozornosti

Realme GT 2 nabízí nadstavbu Realme UI 3.0 založenou na Androidu 12. Očekával jsem, že si firma vyhraje jen s bonusovými funkcemi v systému a v nastavení. Byl jsem ale zklamán, když jsem zjistil, že si vývojáři hráli s gesty u notifikací. Nemohl jsem upozornění rozbalit gestem a musel jsem klikat na ikonu v horním pravém rohu. Nevím, proč bylo nutné dělat takové změny. Nakonec jsem si zvykl, ale je zde jeden neduh, který čeká na opravu.

Testovaný Realme GT 2 má jednu menší softwarovou chybu, která se týká Google Pay. Nemohl jsem přidat platební kartu, ale jak jsem byl ubezpečen, aktualizace systému vše vyřeší. Ta by měla být dostupná během března. To se asi podaří opravit stejně jako herní režim, který by potřeboval optimalizovat. Vyzkoušel jsem pár her a zaznamenal jsem u nich nekonzistentní obnovovací frekvenci, tedy FPS. Displej jsem měl nastaven na automatický mód a jak jsem nakonec zjistil, zde byl problém. Jakmile jsem vynutil 60Hz frekvenci displeje, došlo ke zlepšení.

Realem UI nabízí mnoho možností, ale chce to jednoduše ještě dotáhnout. Jakmile Realme opraví hlavní neduhy, tak mohl nadstavbu doporučit. Patří k těm lepším, co se týče funkcí.

Baterie na dva dny

Od mobilu očekávám, že se nabídne minimálně 5 hodin zapnuté obrazovky. Toho jsem bez větších problémů dosáhl u Realme GT 2. Mobil ale vydrží dva dny používání, pokud tedy nebudete drancovat baterii na hrách. Jsem zvyklí dávat mobil na noc na nabíječku, ale u tohoto kousku jsem tak nečinil. Na nabíjení jsem ho dal až ráno během ranní hygieny a díky 65W technologii nabíjení byl mobil připraven velmi rychle na celý den.

Takto rychlé nabíjení je velmi návykové a vzhledem 5000mAh kapacitě se nemusíte obávat, že by vás mobil v polovině dne zklamal. Vůbec jsem ho nešetřil a používal jsem ho pro pracovní záležitosti i relaxování. Jestliže patříte spíše mezi střídmé uživatele, dva dny nebudou problém a dovoluji si odhadnout, že by Realme GT 2 zvládlo i tři pracovní dny, ale jen s aktivním úsporným režimem a snížením frekvence obrazovky na základních 60 Hz.

Zhodnocení Realme GT 2

Málokdy se mi stane, že dostanu do ruky mobil, kde by se mi nelíbila jen jedna věc. Samozřejmě bych mohl u Realme GT 2 vytknout absenci bezdrátového nabíjení nebo odolnosti vůči vodě, ale jednoduše nemohu, jelikož mobil nemíří do nejvyšších příček. Jedinou slabinou je zde samotná nadstavba. Té chybí některá gesta u notifikací, herní režim by potřeboval dotáhnout a vyladit, jelikož nedochází k využití potenciálu, a také musím zmínit problémy s registrací platební karty. Odhaduji, že tyto neduhy budou opraveny v nadcházející aktualizaci, která by měla přijít v horizontu dnů.

Hodně mě zaujalo zpracování, které je na velmi dobré úrovni. Plast mi rozhodně nevadí a jsem rád za vzorek na zádech. Aspoň mobil neklouže a nehrozí roztříštění zadní strany. Hodně mě potěšil vibrační mechanismus, ale nesmím zapomenout na výborný displej, dobré stereo a výbornou konektivitu. Výkonu bude mít mobil dostatek ještě na dlouhou dobu.

Nesmím zapomenout na fotografické schopnosti, které jsou podpořeny vylepšenou aplikací pro focení. Ta má dostatek možností a funkcí i pro ty, kteří si chtějí vyhrát při focení. U výsledných snímků pozorují posun k lepšímu u Realme a je vidět, že se snaží. Sice Realme GT 2 nebude aspirovat na krále foto mobilů, ale rozhodně budete spokojeni.

Na mě je Realme GT 2 až moc velké zařízení a je nutné s tím počítat. Pokud vám ale nevadí 6,62palcový displej a spíše hledáte něco většího, tak se jedná o zajímavou volbu. Když Realme doladí software, tak k Realme GT 2 nebudu mít větší výtku.

Plusy

zpracování a konstrukce

displej a stereo

rychlé nabíjení a výdrž na jedno nabití

Mínusy

nadstavba potřebuje vyladit

větší mobil



