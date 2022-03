Android 13 dostane „návykovou“ funkci pro přehrávání v reproduktorech

Fotka od Sebastian Bednarek z Unsplash

Možná jste již viděli nějaký sci-fi film, kde došlo k přesunu obsahu na další zařízení nějakým jednoduchým gestem na displeji nebo nějakým pohybem. Možná se takové funkce dočkáme u Androidu 13, který obsahuje zatím nedokončenou novinku nazvanou Tap to Transfer (volně přeloženo: klepni k přesunu).

Tap to Transfer

O některých novinkách v Androidu 13 jsme vás již informovali. Díky webu 9to5google se dozvídáme o další nazvané Tap to Transfer. Její smysl je poměrně jednoduchý. Začnete na zařízení přehrávat nějakou hudbu, a pokud mobil rozpozná, že je v blízkosti nějaký chytrý reproduktor, tak vyskočí informační dialog. Ten vybízí k přiblížení k reproduktoru. Jakmile budete dostatečně blízko, dojde k přesunu přehrávání hudby na něj.

Funkce je zatím neaktivní a nedokončená, přičemž ani 9to5google neví, na jakém principu funguje. Teoreticky se může nabízet využití NFC technologie. Případně by se nabízelo UWB, ale ani jedno z toho nenajdeme u chytrých reproduktorů od Googlu.

Nabízí se ale ještě jedna možnost. Android 13 může využívat Bluetooth v novější verzi, kde je možné odhadnout vzdálenost od zařízení. Jakmile bude dostatečně malá, aby se například dalo určit, že je mobil velmi blízko, mohlo by dojít ke spojení a posílání zvuku do reproduktoru. Zatím jde jen o odhad, ale v praxi to může být velmi návykové. Místo nějakého nastavování nebo propojování byste se jednoduše jen mobil přiblížili k reproduktoru s cílem přehrávání na něm.

Zdroj: 9to5google.com



