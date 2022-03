Vodafone spustil IoT Easy Connect, cena vyjde na 449 Kč

Internet of Things je specifická kategorie zařízení, která většinou doplňují infrastrukturu, případně jsou v podobě drobnější elektroniky. Například se může jednat o senzory, drony a další zařízení, která se mohou vyznačovat nízkou spotřebou energie a zacíleným používáním. Vodafone pro tato IoT zařízení vyvinul speciální síť a nyní ji nabízí společně s balíčkem IoT Easy Connect NB-IoT.

„IoT Easy Connect doplňuje naši stávající IoT konektivitu a umožňuje firmám vstoupit do světa internetu věcí bez větších investic a závazků. Zákazník si jednoduše koupí SIM kartu, aktivuje ji, vloží do zařízení a to je vše,“ říká Viktoria Korabelnikova, obchodní ředitelka Vodafonu pro internet věcí v Česku.