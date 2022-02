Přichází Tinder pro milovníky jídla. Jmenuje se Fooder

Zdroj: Fooder

Fooder je dílem stejnojmenného českého startupu a má ambiciózní vizi: Stát se v daném segmentu mezinárodní platformou číslo jedna, která v důsledku zhodnotí a zlepší prostředí gastropodniků. „A přinese spoustu kvalitních gastronomických zážitků všem „foodies“ a obecně cestovatelům,“ dodává Jiří Panuška. Aplikace byla dostupná již od loňského podzimu, kdy byla v beta testování. Od 14. ledna 2022 je dostupná pro všechny a pomohla již najít cestu vášnivým jedlíkům k 2 575 porcím jídla.

Láska prochází žaludkem

„Fooder funguje do určité míry jako známá aplikace Tinder. Nečekají vás žádné složitosti, ale jen rychlé nastavení a pak listování fotkami krásných jídel. Když se vám některé bude líbit, kliknete na něj, seznámíte se s restaurací, která ho nabízí, a buď se necháte rovnou do restaurace navigovat, nebo si rezervujete stůl,“ vysvětluje Jan Miksa.

V plánu je během několika let obsáhnout alespoň 200 měst v 30 především evropských zemích a následně se zaměřit na expanzi do Severní Ameriky a jihovýchodní Asie. „Očekáváme, že jen v České republice si aplikaci stáhne přes 50 tisíc uživatelů. I proto, že v ní najdou již přes 652 restaurací, bister a kaváren,“ říká Richard Souček. Restauratéři si mohou svůj podnik sami přihlásit. Nejvíce podniků zapojených do aplikace se nachází v Praze a v Brně.

Startup má za sebou úspěšné „pre-seed“ investorské kolo financování a baví se s investory o „seed“ kole, které má umožnit zahraniční expanzi. „Věříme, že se z Fooderu stane další český startup, který má šanci nabídnout službu číslo jedna pro foodies na celém světě. Víme ale, že je před námi ještě pořádný kus práce,“ usmívá se Jiří Panuška, který mimo jiné stojí i za známou pražskou restaurací Červený jelen. Ten se stal i referenčním projektem celého projektu Fooder.

