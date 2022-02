Poslední příležitost koupit DJI dron za výhodnou cenu! [sponzorovaný článek]

Už jen do 13.2.2022 máte poslední příležitost zakoupit drony od předního výrobce DJI se slevou! Akce se vztahuje na následující tři modely.

DJI Air 2S

DJI AIR 2S je téměř povinná výbava pro všechny kreativní jedince, kteří milují změnu perspektivy, dynamické záběry plné pohybu i statických objektů. Pokud nemáte dobrodružství v krvi, DJI AIR 2S ho má za vás. Pokud dobrodružství v krvi naopak máte, stane se z vás nerozlučná dvojka jako z Indiana Jonese a jeho klobouku.

DJI AIR 2S je výkonný dron, který nabízí 1“ CMOS senzor, OcuSync 3.0, MasterShot, záznam až v 5,4K, dosah signálu až 12 km a řadu bezpečnostních prvků včetně osmi detektorů překážek při pohybu do všech stran.

DJI AIR 2S je standardně k dostání za 26 990 Kč. Do 13.2.2022 jej můžete koupit s 12% slevou za 23 990 Kč! Produkt najdete ZDE

DJI Mavic Mini Fly More Combo

Velice lehký a kompaktní dron, který vám umožní kdekoli zažít pohled z ptačí perspektivy. Je tak malý a lehký, že nepodléhá zákonu o registraci dronů, například v USA. Mavic Mini váži méně než 250 gramů! To je tolik, co váží některé smartphony. Je výjimečně přenosný, a proto ho můžete vzít kamkoli s sebou. A také právě díky hmotnosti se zvládne udržet ve vzduchu déle než konkurenční drony, až 30 minut! Nepodléhá restrikcím o dronech, užijete si tedy pohled z ptačí perspektivy i tam, kde s běžným dronem nepochodíte.

Mavic Mini lze koupit v Kombo balení, které mimo jiné obsahuje 360° ochranu vrtulí (lze dokoupit i samostatně), a perfektně se tak hodí na létaní uvnitř budov. Precizní systém snímání obrazu a GPS modul umožňují Mavic Mini létat i stát na místě jak uvnitř, tak i venku.

DJI Mavic Mini Fly More Combo je standardně k dostání za 13 990 Kč. Do 13.2.2022 jej můžete koupit s 18% slevou za 11 490 Kč! Produkt najdete ZDE

DJI FPV Combo

Nazývat DJI FPV jako obyčejný dron by bylo asi stejně mylné, jako tvrdit, že Apollo 11 bylo jen vesmírným letadlem. Chápeme, co je tím myšleno, ale ani zdaleka si neumíme představit, co všechno to umělo. A s DJI FPV je to stejné, na první pohled je to dron, ale po bližším seznámení zjistíte, že se jedná spíš o technologický kousek jako vystřižený ze sci-fi filmů a knih.

DJI FPV je unikátní dron, který vám dá nejautentičtější zážitek z letu. Nabízí vlastní pohled díky DJI FPV Goggles V2, rychlost až 140 km/h, OcuSync 3.0, 4K kvalitu při 60 fps, v HD 120 fps, zpoždění přenosu 28 ms, 120 Mbps Bitrate, RockSteady stabilizaci, řadu bezpečnostních prvků a možnost výměny součástek.

DJI FPV Combo je standardně k dostání za 35 990 Kč. Do 13.2.2022 jej můžete koupit s 12% slevou za 31 990 Kč! Produkt najdete ZDE



Domů » Články » Poslední příležitost koupit DJI dron za výhodnou cenu! [sponzorovaný článek]

reklama reklama