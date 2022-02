WhatsApp beta pro Windows získává podporu tmavého režimu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aplikace, nebo chcete-li, služba WhatsApp je k dispozici nejen pro mobilní telefony s iOS a Androidem, ale také jako aplikace pro stolní počítače a notebooky běžící na Windows 10 a 11. Nyní se ve své beta verzi dočkává podpory tmavého režimu.

WhatsApp pro Windows dostává tmavý vzhled

Tato novinka byla poprvé spatřena vloni v listopadu. Nyní se dostává v rámci aktualizace do beta verze aplikace. Tmavý režim se automaticky zapne podle nastavení schématu ve Windows. Pokud budete mít nastaveno, že se Windows v určitý čas přepnou do tmavého režimu, přepne se do něj i aplikace WhatsApp. Stejně tak proběhne i přepnutí zpět do světlého vzhledu.

Přepínání tmavého a světlého vzhledu ručně bude možné i nezávisle na nastavení schématu ve Windows. Budete tak mít možnost si tmavý vzhled trvale zapnout. Tato novinka je asi tou nejzásadnější, která přichází v aktualizaci aplikace. Beta verze aplikace WhatsApp pro Windows není běžně k dispozici v Microsoft Storu, nicméně si ji můžete stáhnout na tomto odkazu.

