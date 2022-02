Meta hrozí, že by služby Facebook a Instagram nebyly dostupné v EU

Zdroj: Dotekomanie.cz

Ochrana osobních údajů a zejména následné zpracování jsou v hledáčku mnohých regulátorů, politiků, expertů a organizací. Vznikají nejrůznější předpisy, které stanovují, jak se má s daty nakládat a co je možné a co ne. Například změny v iOS připraví společnost Meta (dříve FACEBOOK) o 10 miliard dolarů, a to jen v tomto roce. Nyní ale Meta vyhrožuje, že by mohlo dojít ke stažení Facebooku a Instagramu z evropského trhu.

Jde o přenos dat

Meta vidí problém v legislativě EU, kde je stanoveno, že data evropských uživatelů se musejí zpracovávat v EU. To ve výsledku může mít dopad na firmu Meta, která zatím data přenáší na americkou půdu, kde dochází ke zpracování. Řešení by bylo poměrně jednoduché. Meta by musela vybudovat infrastrukturu na práci s daty v některé z evropských zemí. To by ale stále nemalé finanční prostředky.

Z tohoto důvodu Meta vyhrožuje, že by došlo k ukončení provozu v EU sociálních sítí. Uvádí tak ve zprávě americkou komisi pro cenné papíry. Firmě by se nejvíce líbilo, kdyby došlo k nové dohodě mezi USA a EU ohledně sdílení dat. Ty současné byly vyhodnoceny jako nedostatečné a zatím nejsou na obzoru nové.

Meta se snaží tlačit komisi a doufá, že dojde k uzavření nových dohod, díky kterým nebude muset měnit svou infrastrukturu. Není jasné, jak moc to Meta myslí vážně, ale pokud by došlo na popisovaný scénář, tak by firma přišla o daleko více. Navíc se v dokumentu zmiňují jen služby Facebook a Instagram, nikde se nepíše například o WhastApp.

Nepředpokládáme, že by došlo k nedostupnosti zmíněných služeb. A ani si nemyslíme, že by EU nějak polevilo ze svých nastavených pravidel. Jestli se objeví nová dohoda, tak to bude plus pro Metu. Pokud ne, bude muset zainvestovat do infrastruktury.

