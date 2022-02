Mallpay získal funkci běžného účtu. Umožní zaplatit nájem nebo doplatek za energie s odkladem až na 50 dní

Zdroj: Mallpay

Služba Mallpay získává nové funkce, díky kterým se stále více podobá běžnému účtu. Nově umožní zaslat platbu libovolné třetí straně, a to až do výše aktuálního limitu, a nic za to nezaplatíte. Třešničkou na dortu je pak to, že se platby budou odesílat jako okamžité v režimu 24/7.

Služba Mallpay získává funkci běžného účtu

Skrze službu Mallpay nově nebude problém zaplatit složenku, nebo odeslat peníze na český účet libovolné třetí straně. Platbu bude možné učinit jak v mobilní aplikaci pomocí, tak i v klientské zóně přes webový portál. Rovněž bude možné platit přes naskenovaný QR kód. Ačkoliv klienti služby Mallpay nemají přiřazené jednoznačné číslo účtu, platby jsou opatřeny s jasným identifikátorem a v poznámce pro příjemce je uvedeno jméno a příjmení klienta. Všechny platby jsou zabezpečeny dvoufaktorovým ověřením a do banky odejdou v řádu minut.

“Na českém trhu stále ještě není u revolvingových úvěrů nebo kreditních karet standardem, že by si klient mohl poslat peníze z limitu na libovolný bankovní účet. A pokud ano, je to většinou procesně složité, a ve většině případů je takový převod také rovnou úročen úrokovou sazbou,” zmiňuje Adam Kolesa, CEO Mallpay. “V tom je služba Mallpay revoluční. Za platbu klient neplatí nic navíc a pokud ji s následujícím vyúčtováním uhradí, má platbu zcela zdarma. Tedy úplně totožně, jako je zvyklý třeba při nákupu s odloženou platbou.”

Službu budou moct využívat všichni klienti, kteří budou mít aktivní účet Plus, který nabízí pokročilé ověření. Založení účtu je díky plné digitalizaci a implementaci BankID otázkou několika minut.

Přicházíme s funkcí, která zejména v dnešní době rychle najde uplatnění. Celá řada domácností může být už brzy nemile zaskočena například výší nedoplatků za energie. Díky nám mohou jednoduše posunout splatnost vyúčtování a nemusí tak vybírat peníze z termínovaných účtů,” zmiňuje Kolesa. “A pokud by klienti potřebovali odložit část platby ještě další měsíc, je možné to udělat se zcela transparentními poplatky.”

Zdroj: Tisková zpráva



