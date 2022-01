Xiaomi skládací telefon se stylusem může být brzy realitou

Steve Jobs tehdy přišel s legendární větou „Who wants a stylus?“ a představil multi-touch displej u prvního iPhonu. A jelikož bylo možné telefon ovládat prsty, najednou někoho napadlo, že by vlastně bylo hrozně skvělé, kdybychom mohli telefon ovládat tím stylusem. A tak přišla řada Galaxy Note.

Už se zdálo, že je stulusu na trhu konec, ale čelo se mi orosilo ve chvíli, kdy byl spatřen nový patent Xiaomi. Ten totiž dost jasně říká, že bychom se mohli dočkat skládacího telefonu se stylusem. Model by mohl konkurovat Galaxy Z Fold 3, který rovněž přišel s podporou stylusu, konkrétně S Pen.

Samozřejmě jde pouze o patent, takže se ve výsledku stylusu nemusíme vůbec dočkat. Jak ale specifikace prozrazují, hlavní displej telefonu má levou a pravou část. Na pravé straně lze předpokládat, že bude přítomný fotoaparát pod displejem. Na straně zadní pak fotoaparát s přisvětlovací LED diodou. Zařízení by se pak mohlo nazývat Xiaomi Mix Fold 2.

Zdroj: androidcommunity.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!