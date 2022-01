Apple Watch: jak prodloužit výdrž baterie, aniž byste museli kupovat nové hodinky [návod]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Dostali jste pod stromeček chytré hodinky Apple Watch, ale nevíte si rady s výdrží baterie? Nebojte se, chyba není na vašem přijímači. Skutečnost, že hodinky od Applu poskytují téměř jednodenní výdrž na jedno nabití, jim do jisté míry bere kredit. Osobně AW používám několik let, takže moc dobře vím, co znamená krátká výdrž. Na druhou stranu i tohle má své, byť krkolomné, řešení.

Pokud máte problémy s výdrží baterie, mám pro vás užitečný návod, který vám ukáže, jak si životnost alespoň na chvíli prodloužit. Existuje několik způsobů, jak můžete z Apple Watch vymáčknout další výdrž baterie, a Dotekomanie je tu, aby vám ukázala, jak na to.

Aktualizovat, aktualizovat a znovu aktualizovat

Jedním z nejlepších způsobů, jak zajistit, aby všechny vaše technologická zařízení fungovala tak, jak mají, je ujistit se, že jste je aktualizovali na nejnovější software. To platí zejména pro Apple Watch. Chcete-li automaticky aktualizovat své Apple Watch, postupujte takto:

Na iPhonu otevřete aplikaci Watch

Klepněte na Obecné

Klepněte na Aktualizace softwaru

Klepněte na Automatické aktualizace

Zapněte automatické aktualizace

Tato funkce umožňuje hodinkám automaticky instalovat aktualizace softwaru přes noc, když jsou umístěny na nabíječce a v dosahu vašeho iPhonu.

Omezte mobilní připojení

Pokud to s prodloužením baterie myslíte vážně, měli byste začít svůj iPhone s sebou brát častěji. Modely Cellular (podporuje zatím jen T-Mobile) jsou náchylné k výrazně rychlejšímu vybíjení baterie, pokud nejsou připojeny k iPhonu. Když víte, že budete venku na delší dobu, zkuste si vzít iPhone s sebou a schovat si ho do zadní kapsy, tašky nebo kabelky.

Zakažte aktivaci displeje zápěstím

Rozsvítit displej pouhým zvednutím zápěstí je sice pohodlná funkce, ale stěží dokonalá. Pokud pracujete v jakékoli profesi, při které běžně zvedáte ruce, pak byste si měli tuto funkcionalitu deaktivovat. Baterie se totiž vybíjí falešnými aktivacemi, tj. displej se rozsvítí, aniž byste o to stáli. Chcete-li funkci deaktivovat, postupujte takto:

Na iPhonu otevřete aplikaci Watch

Klepněte na Displej a jas

Vypněte Probudit zvednutím zápěstí

Jakmile zakážete zvedání zápěstí, budete muset klepnout na displej, otočit korunkou nebo stisknout boční tlačítko, abyste displej aktivovali.

Omezte oznámení

Některá upozornění, jako jsou e-mailová upozornění a upozornění na sociálních sítích, mohou mít značnou daň na baterii vašich hodinek. Kromě toho pravděpodobně nepotřebujete vidět deset samostatných upozornění, že se vašemu bratranci líbily obrázky, které jste nahráli z víkendového pobytu na Instagram. Vypnutím těchto upozornění zabráníte hodinkám v jejich neustálém vyhledávání a také snížíte spotřebu baterie potřebnou k odeslání upozornění nebo rozsvícení obrazovky. Ve výchozím nastavení je většina aplikací třetích stran, jako je Instagram nebo Twitter, nastavena tak, aby zrcadlila upozornění vašeho iPhonu. Můžete je však snadno deaktivovat podle pokynů níže.

Otevřete aplikaci Watch

Klepněte na Oznámení

V části Mirror iPhone Alerts From přejděte dolů a vyhledejte aplikaci, kterou chcete deaktivovat.

Doporučujeme ponechat upozornění pro určité aplikace, jako je rozvoz jídla nebo upozornění související s prací, která byste si neměli nechat ujít.

I ciferník má svou roli

Většina lidí si pravděpodobně neuvědomuje, jak moc ciferník ovlivňuje výdrž baterie. Je dokázáno, že právě ciferník může výrazně baterii vybíjet. Doporučuji nepoužívat žádné ciferníky, které zobrazují plovoucí medúzy nebo motýly – ty během okamžiku baterii vybijí. Komplikace mohou být také významnou zátěží, zvláště pokud potřebují pravidelně kontrolovat věci, jako je vaše srdeční frekvence nebo úroveň aktivity.

V ideálním případě bude nejlepší mít ciferník, který má na sobě co nejvíce černé a vyhýbá se případným komplikacím. „Simple“, „Numeral Duo“ nebo „X-Large“ ciferníky jsou vaší nejlepší volbou.

Využijte vestavěné funkce Rezerva

Baterii hodinek můžete maximálně využít s funkcí Rezerva. Vypne totiž většinu funkcí na Apple Watch, takže vám zbyde pouze pohled na aktuální čas. Mohou nastat situace, kdy má smysl přepnout Apple Watch do režimu úspory energie. Například při jízdě do kanceláře, na schůzkách, při sledování filmu – v podstatě kdykoli, kdy si vůbec nemusíte lámat hlavu s hodinkami. Jak přepnout hodinky do Rezervy:

Na hodinkách potáhněte prstem zespodu nahoru

Klepněte na ikonu zobrazující procento baterie

Posuňte ikonu napájení doprava

Po zobrazení výzvy klepněte na Pokračovat

Důležité: Nevýhodou Rezerva je, že k jejímu vypnutí je nutné restartovat Apple Watch.



