TikTok pracuje na celé řadě novinek

TikTok stále roste na popularitě a stává se pomalinku číslem jedna v rámci sociálních sítích. Firma toho chce co nejvíce využít a ještě podpořit zapojení uživatelů do obsahu. Již nyní víme, že se pracuje na modelu předplatného, ale nebude se jednat o jedinou významnější novinku na této sociální síti zaměřené na videa.

Spousta novinek v přípravě

Analytik Matt Navarra na svém Twitteru zveřejnil informace kolem chystaných novinek na TikToku. Některé jsou drobnějšího charakteru, jiné si možná najdou zcela nové publikum. Jako první zmiňuje TikTok Avatary, což umožní vytvoření virtuální podoby na základě vlastní fotografie nebo videa. Jednoduše dojde k nahrazení. Nejenže budou k dispozici předdefinované avatary, ale také je bude možné zcela uzpůsobit.

Pro mnohé bude ale podstatnější filtrování obsahu na základě klíčového slova nebo hashtagu. V praxi tak budete moci vyloučit ze svého feedu obsah, který vás nezajímá, a to jen pomoci přidání výrazu. Budete si moci vybrat, jestli se má filtrovat jen obsah pro vás nebo i mezi lidmi, které sledujete, případně obojí.

Další novinka se týká skupinového chatu, do které budete moci zvát ostatní i skrze odkaz, který půjde sdílet. U skupiny budete moci zvolit název, profilovou fotku, bude možné ztišit notifikace nebo připnout konverzaci nahoru v seznamu. TikTok se také pokusí zabrouzdat do vod živého streamování bez obrazu. Funkce by se dala přirovnat ke službě Clubhouse. Pokud se této novinky dočkáme, bude TikTok konkurovat i dalším platformám, které nabízí živý audio stream.

Dle náznaků zdrojových kódů bude také k dispozici možnost sdílení obsahu obrazovky, takže budete moci všem ukázat například hraní konkrétní hry nebo čehokoliv jiného, co aktuálně děláte na mobilním telefonu. Také se ukazují funkce spojené s chystaným předplatným u tvůrců. Například bude k dispozici exkluzivní živý stream nebo komentáře. Na detaily si ale ještě budeme muset počkat, minimálně do doby spuštění beta verze.

Zatím není jasné, kdy se novinky objeví v aplikaci, případně v jakém pořadí. Jde ale vidět, že TikTok plánuje značné rozšíření možností a s největší pravděpodobností se chystají další nové funkce.

